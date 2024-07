オールハーツ・カンパニーが運営する「ねこねこ」は、サンリオのキャラクターとコラボレーションした新商品『ねこねこ×サンリオキャラクター イラストケーキ』を期間限定で発売する。かわいらしい“ねこの形”がSNSで人気のフードブランド「ねこねこ」が、サンリオのキャラクターと初のコラボレーション。ねこのかぶりものを被った、コラボ限定のデコレーションケーキ『ねこねこ×サンリオキャラクター イラストケーキ』が、公式オンラインストア「オールハーツモール」と「ピネード」店舗より新登場する。

ケーキの土台は、クリームチーズを使用し香ばしく焼き上げたベイクドチーズケーキ生地と、さっぱりとしたチーズムースで仕上げたレアチーズケーキ生地で、2層の味わいに仕上げた。サンリオのキャラクター「シナモロール」「ポムポムプリン」「ハローキティ」「ポチャッコ」「クロミ」のイラスト全5種類の中から、好きなイラストを選ぶことができる。■『ねこねこ×サンリオキャラクター イラストケーキ』商品概要販売期間:2024年7月16日(火)〜2024年8月31日(土)販売店舗:公式オンラインストア「オールハーツモール」、「ピネード」店舗店頭販売価格:1台3800円(税込)オンラインストア販売価格:1台3800円(税込)/クール便送料1500円(税込)こだわり:レアチーズとベイクドチーズの2層仕立てのチーズケーキに、「サバトラ」模様のねこのかぶりものを被った、サンリオのキャラクターのイラストが描かれている。ふわふわでかわいらしいかぶりものは、まるでケーキのホイップクリームのよう。ねこの形もキュートなコラボ限定のケーキ。(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651926