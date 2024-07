カプコン新作「祇（くにつがみ）：Path of the Goddess」7/19発売！体験版が本日より配信開始！

カプコンより7月19日(金)に発売される「祇(くにつがみ):Path of the Goddess」の体験版が本日より配信開始した。

本日配信されたデジタルイベント「CAPCOM NEXT - Summer 2024」で、「祇:Path of the Goddess」の最新映像が公開されたと同時に、体験版「祇:Path of the Goddess - Demo」の本日配信スタートが発表された。本作は剣舞アクションとストラテジーが融合したゲーム。本作ならではのゲーム体験をぜひしてほしい。

さらに体験版の配信を記念して、“和”の世界観を持つ無二の名作「大神」とのコラボレーションキャンペーンを開催! 「村人との協力」という本作のゲーム性になぞらえて、体験版に設けられた2つのミッションを全世界のプレイヤーと協力して挑戦しよう。クリアすることで、ゲーム本編で使用可能なアマテラスやウシワカをモチーフにした衣装、コラボレーション武器、そして「大神」コラボレーションBGMがプレゼントされる。

「祇:Path of the Goddess」 は7月19日(金)発売。

「祇:Path of the Goddess」最新トレーラー公開中!

体験版「祇:Path of the Goddess - Demo」本日配信!

剣舞と采配をふるう神楽戦略活劇である本作の体験版が本日より配信スタート!

「昼のフェイズ」では、陽が沈むまでの限られた時間で村の探索と戦闘に向けての“備え”を行い、「夜のフェイズ」では自ら刀を振るいつつ、仲間の指揮も執る。爽快なアクションと高い戦略性を持つストラテジー要素が絡み合った本作ならではのゲーム体験を存分に体験してほしい。

主人公であり、巫女を守る護人の「宗」(そう)

もう一人の主人公、穢れを祓い浄める巫女「世代」(よしろ)

宗の剣舞アクション。襲い来る異形=畏哭を斬り祓え

宗は自ら刀を振るうだけでなく、村人たちを指揮し、協力して巫女を守る

刀を振るう宗を高所から弓で援護する村人。タワーディフェンスの戦略性も楽しめる

昼のフェイズでは村を探索し、夜のフェイズの戦闘に備える

拠点では、装備の変更などさまざまな準備を整える事ができる

ゲームを進めると宗を強化することも可能に

夜のフェイズに備えて布陣しよう。鳥居と巫女の位置、高低差や“仕掛け”の有無などを考えて有利な戦局を生み出すのだ

「大神」コラボレーション プレゼントキャンペーンを開催!

「祇:Path of the Goddess」の体験版配信を記念して、今なお多くのゲームファンに愛されているアクションアドベンチャーの名作「大神」と本作のコラボレーションが決定!「結晶を10億個ドロップさせる」ミッションが達成できれば主人公、護人の宗(そう)に使用できるアマテラスの衣装と武器を、「『幸せの小槌』を15個以上発見」ミッションが達成できれば主人公、巫女の世代(よしろ)に使用できるウシワカの衣装とゲーム中に使用可能な『大神』コラボレーションBGMをプレゼント! 発売日のアップデートにてこれらのアイテムをプレゼント。世界中のプレイヤーと協力してミッションに挑戦してほしい!

公式サイト: https://www.kunitsu-gami.com/ja-jp/

ミッションをクリアすることで大神コラボレーションアイテムをプレゼント。世界中のプレイヤーと協力して達成しよう!

アマテラスをモチーフにした衣装をまとった宗

穢れや畏哭を祓う事で出現する「結晶」。世界中のプレイヤーで合計10億個ドロップさせることでミッション達成となる

ウシワカをモチーフにした衣装をまとった世代

体験版のどこかに隠された「幸せの小槌」。15個以上発見することができるか?

「祇(くにつがみ):Path of the Goddess」2024年7月19日(金)発売!好評予約受付中!

「祇(くにつがみ):Path of the Goddess」はXbox Series X|S、Xbox One、Windows、PlayStation5、PlayStation4、Steamで、2024年7月19日(金)発売予定。Xbox Game Passに加入いただいている皆様は発売初日からプレイが可能。



Xbox Play Anywhereに対応しており、Xbox、Windows10/11間でのクロスプレイ、セーブデータの引継ぎが可能。また、PlayStation4版をご購入された方はPlayStation5版へ無償アップグレードを行う事ができる。

本作はダウンロード版のみでの発売。ご予約いただいた方には、主人公・宗の装備品・魔像「俵人」、魔像「魂魄」、そして本作のコンセプトアートを収録したデジタルミニアートブック「祇ノ設定図録」をプレゼント!

※「祇:Path of the Goddess」本編をご予約された方への特典となります

※予約特典は、後日別途入手できる場合がございます

※予約特典は、ゲームの本編中に入手することはできません

※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます

特別企画:「祇(くにつがみ):Path of the Goddess - Demo」実況配信!

7月4日(木)21時より、ゲーム実況グループ「TEAM-2BRO.」「弟者さん」による体験版の実況配信が決定!弟者さんがどんな戦略性やアクションプレイを見せてくれるのか?!

配信チャンネルはこちら: https://www.youtube.com/@norunine

【タイトル情報】

■「祇(くにつがみ):Path of the Goddess」

対応ハード:Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PlayStation5、PlayStation4、Steam

CERO レーティング:B(12才以上対象)

発売日:2024年7月19日(金)

価格:4,990円(税込)

ジャンル:神楽戦略活劇

公式サイト:https://www.kunitsu-gami.com/ja-jp/

