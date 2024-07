最強の組み合わせで大ヒット!! パンの専門家が選ぶ「あんバターサンド」10選

パン愛好家のひのようこさんがおすすめする、あんバターサンドをご紹介。

たっぷりのバターとあんの組み合わせに背徳感……♡

ハード系ともソフト系とも相性の良い、あんとバターがサンドされたパン。有塩バターのしょっぱさに、甘めのあんこは最強の組み合わせです。今回はパン愛好家のひのようこさんに、自身も大好きな「あんバター」のパンを紹介してもらいました。

教えてくれる人

ひの ようこ

パン愛好家/パンクラブ主宰。1999年にパンサークル「パンクラブ」をスタート。日本だけでなく、世界中にパン旅に行くのが趣味。旅先で出会った食材とパンのおいしい組み合わせを探求中。SNSやイベント、トークショーを通じて、パンの魅力を発信中。これまでに食べたパンを記録しているデータベース“パンピューター”は現在75,000種類。

1. BAKER Aoyagi(東北沢)

あんバターは悪くない

「あんバターは悪くない」380円 出典:きゃとやまさん

ひのさん

「BAKER Aoyagi」のあんバターは「あんバターは悪くない」というユニークなネーミング。ふわふわのホイップバターが特徴。しっとりとしたあんことエアリーなバターが絶妙に調和し、口の中でとろける至福の食感を楽しめます。あん&バターをはさんでいるのは塩パン。甘じょっぱさがクセになる逸品です。

2. ベーカリー バンク(茅場町)

あんバター

「あんバター」400円 出典:じゅりぽんさん

ひのさん

兜町で大人気のベーカリー「バンク」。スタイリッシュな同店でもあんバターは人気商品。老舗の製餡所に特注しているというあんはコクのある甘み。さっぱりとした味わいの国産発酵バターがあんのコクを引き立てています。全粒粉を使ったパンの風味と程よいもっちり感も◎。

3. C’EST UNE BONNE IDEE(自由が丘)

あんバター

「あんバター」411円 出典:えもやん★スイーツハンターさん

ひのさん

向ヶ丘遊園と自由が丘に店舗がある人気ベーカリー「C’EST UNE BONNE IDEE」。同店のあんバターは、ふわふわ食感のミニパンドミに自家製あんとカルピスバターをサンド。ひと口かじるとパンの優しい食感と北海道特別栽培の小豆、バターの一体感がたまりません。

4. シノノメ製パン所(蔵前)

あんバターフランス

「あんバターフランス」400円 出典:ryokuさん

ひのさん

私が改めてあんバターにはまったきっかけとも言えるのが「シノノメ製パン所」のあんバターフランス。もっちり食感のパンで粒あんと国産有塩バターをサンド。有塩バターの塩気とあんの甘じょっぱさがポイントで最後のひと口までおいしく食べられます。自家製あんは北海道の無農薬小豆使用。

5. MAISON KUROSU(用賀)

手亡白餡バター

「手亡白餡バター」398円 出典:こばとん!さん

ひのさん

「MAISON KUROSU」のスペシャリテ「手亡白餡バター」は、その名の通り白あんを使ったあんバター。ありそうでなかった白あんバージョンが印象的。口どけの良いもちもちミニ食パンで白あんと国産バターをサンド。なめらかでコクのある白あんのおいしさが際立ちます。

白餡とバターの組み合わせは珍しい 出典:ryokuさん

6. GARDEN HOUSE CRAFTS Daikanyama(代官山)

全粒粉まるぱん 十勝あんバター

「全粒粉まるぱん 十勝あんバター」280円 写真:お店から

ひのさん

「GARDEN HOUSE CRAFTS Daikanyama」の人気商品「全粒まるぱん 十勝あんバター」。個人的にも何度もリピートしている大好きなあんバターです。有塩バターと北海道産小豆のあんをまとめているのは全粒粉生地のまるぱん。全粒粉ならではの香ばしい風味が噛むほどに口の中いっぱいに広がります。コロッと丸い形もかわいい。

7. トリュフベーカリー 本店(門前仲町)

餡バターサンド

「餡バターサンド」626円 出典:hiromu1232123さん

ひのさん

最中で有名な「ぎんざ空也 空いろ」監修のあんと、トリュフベーカリーのコラボからスタートし人気を博したあんバター。再販を求める声から「version2.0 餡バターサンド」が2023年11月に発売されました。トリュフベーカリー専用に開発されたあん、バターをミニフランスでサンド。さすが和菓子の老舗監修のあんだけあって、粒感の加減と甘さのバランスが絶妙です。

8. bricolage bread & co.(渋谷)

くるみあんバター

「くるみあんバター」420円 出典:YamaNe79さん

ひのさん

ファンも多い「bricolage bread & co.」のバゲットを使用した「くるみあんバター」。国産全粒粉使用のバゲットで、たっぷりくるみを混ぜ込んだ粒あんと国産有塩バターをサンド。バゲットは両端が細く成形されているので、端はカリッと、中心部分はもっちり、そこにアクセントとなるあんに入ったクルミの食感……というように一つのパンで食感の変化を楽しみながら食べられるあんバターです。

9. ジュウニブンベーカリー 新宿店

あんバターフランス

「あんバターフランス」335円 出典:YamaNe79さん

ひのさん

「ジュウニブンベーカリー」のあんバターは、口どけと歯切れの良いミニフランスで自家製あんとおいしさに定評のあるよつ葉バターをサンド。コクのある甘さが特徴のあんとバターが端から端までしっかり入っているのもうれしいポイント。「リュスティックあんバター」もあるので食べ比べもおすすめです。

「リュスティックあんバター」346円 出典:abc13776さん

10. ドーレ(横浜)

横市バター あんバターフランス

「横市バター あんバターフランス」550円 写真:お店から

ひのさん

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ内にある「ドーレ」の人気商品「横市バター あんバターフランス」。長時間発酵のフランスパンで、北海道産粒あんとバターをサンド。使用されている横市バターは日本で最高純度を誇ると言われているバターで、北海道芦別産の牛乳で作ったすっきりとした味わいが特徴です。

※価格はすべて税込です。

文:ひのようこ、食べログマガジン編集部

