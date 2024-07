■銀河を漂うウォニョン(IVE)。「Hapa Kristin」ビジュアル公開

【写真】金髪&姫カットがかわいいウォニョン

IVE(アイヴ)のWONYOUNG(ウォニョン)が、金髪ロングヘア姿で登場。ブランドミューズを務める韓国のカラーコンタクトブランド「Hapa Kristin(ハパクリスティン)」の新ビジュアルが公開された。

新たなカラコン4色は「暗い宇宙を照らす神秘的な惑星」をモチーフとして制作されたということで、イメージムービーではウォニョンが宇宙のような空間に登場。普段はダークなヘアカラーのロングヘアが定着しているウォニョンだが、重めの前髪の金髪ストレートロングで新鮮な印象を与えている。タイトなホワイトドレスをまとったウォニョンが両手をかざして回すと、その間に水のようなものが生まれて幻想的なムードに。その後ウォニョンが銀河を浮遊するような姿も映し出された。

ウォニョンは自身のInstagramアカウントにもこの映像をアップし、「”You make me feel like the universe is mine.”(あなたは宇宙は私のものだと感じさせる)」という一文を添えた。

■ウォニョンが様々なスタイリングで登場!

この他、ウォニョンは4色のカラコンをそれぞれ着用し、様々な姿を披露。白いシャツにネクタイを締めたスタイリングや、姫カットが際立つデニムルック、ハードなレザーのセットアップなど、それぞれ雰囲気の異なる衣装を着用している。

SNSでは「金髪ウォニョンさん尊い」「姫カット金髪似合いすぎ」「やっぱり最強」「金髪ニョン、神々しい…」「トレカで欲しい」など、大きな反響が起こっている。