2023年7⽉12⽇より提供が開始されている、定額制動画配信サービス「Hulu」と「ディズニープラス」が楽しめる初のセットプラン「Hulu |Disney+ セットプラン」

2024年7⽉に1周年を迎えることを記念し、セットプラン会員の方へ感謝の気持ちを込めて「Hulu | Disney+ セットプラン 1周年記念キャンペーン」が開催されます☆

ディズニープラス「Hulu | Disney+ セットプラン 1周年記念キャンペーン」

定額制動画配信サービス「Hulu」と「ディズニープラス」が楽しめるセットプラン「Hulu | Disney+ セットプラン」の提供開始1周年を記念し「Hulu | Disney+ セットプラン 1周年記念キャンペーン」を開催。

キャンペーン第1弾では、抽選でHuluで更に作品が楽しめるレンタル/購⼊に利⽤できる5,000ポイントプレゼントや、8⽉1⽇劇場公開のディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド 2』のセットプラン会員限定の先⾏上映会への招待から選べます。

8⽉中旬に開始される予定のキャンペーン第2弾では、抽選でHuluのオンラインライブチケットと、ディズニーの物語を⾳楽で紡ぐ⼤⼈気コンサートシリーズ『ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の⾳楽会 2024』ツアーチケットをプレゼント。

キャンペーンは、既存のセットプラン会員はもちろんのこと、期間中新たに加⼊された⽅も応募できます。

※キャンペーンは第1弾と第2弾があります

※第1弾及び第2弾のいずれにも応募は可能です。ただし、当選は1回限りとなり、重複当選はありません

「Hulu | Disney+ セットプラン 1周年記念キャンペーン」第1弾

応募期間︓2024年7⽉1⽇(⽉)10:00〜7⽉15⽇(⽉・祝)23:59 まで

当選通知︓2024年7⽉22⽇(⽉)(予定)

キャンペーン対象者︓以下の条件をすべて満たしている⽅が対象者となります。

・応募時から当選通知⽇の23:59まで Hulu | Disney+ セットプランの会員であること

・応募期間中に、指定の応募フォームより必要情報を⼊⼒されていること

・Hulu からのメールマガジンの受け取りを許諾していること

応募⽅法︓キャンペーンページ(https://news.hulu.jp/disneyplus_set_present202407/)より応募

当選賞品︓

Huluで利⽤可能な期間限定ポイント(3か⽉期間限定)5,000pt当選人数:100名『インサイド・ヘッド2』(吹替版)セットプラン会員限定先⾏上映会ご招待当選人数:100組200名

『インサイド・ヘッド2』セットプラン会員限定先⾏上映会詳細:

⽇程︓2024年7⽉30⽇(⽕)

開催場所︓ユナイテッド・シネマ豊洲(〒135-8614 東京都江東区豊洲 2-4-9)

「Hulu | Disney+ セットプラン 1周年記念キャンペーン」第2弾

応募期間︓2024年8⽉中旬予定

当選通知︓2024年8⽉下旬予定

キャンペーン対象者︓以下の条件をすべて満たしている⽅が対象者となります。

・応募時から当選通知⽇の23:59まで Hulu | Disney+ セットプランの会員であること

・応募期間中に、指定の応募フォームより必要情報を⼊⼒されていること

・Hulu からのメールマガジンの受け取りを許諾していること

※応募⽅法や賞品についての詳細は、後⽇発表されます

ディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』の先⾏上映会の招待などのプレゼントが用意された「Hulu | Disney+ セットプラン」の提供開始1周年を記念したスペシャル企画。

「Hulu | Disney+ セットプラン 1周年記念キャンペーン」第1弾は、2024年7⽉15⽇まで開催中です☆

