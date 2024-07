【ルック】ディオールが2024-25年秋冬 オートクチュール コレクションをパリのロダン美術館で発表

ディオールは、クリエイティブ ディレクター マリア・グラツィア・キウリ(Maria Grazia Chiuri)による、2024-2025年秋冬 オートクチュール コレクションをパリのロダン美術館で発表しました。Courtesy of DIORスポーツ精神の神聖な体現である競技大会*をパリで開催するにあたり、マリア・グラツィア・キウリは、古代から現代に至るまで、スポーツにおける公平な競技の場を確保するために偏見や障害を乗り越えてきたすべてのアスリートたちにふさわしいオマージュを捧げたいという気持ちを抱きました。。そこで彼女は、彼女が信奉する服の基本であり、本質、すなわち、しなやかで絶対的な存在である「ペプラム」に回帰したのです。*パリ 2024 オリンピック パラリンピック

Courtesy of DIOR2024-2025年秋冬 オートクチュール コレクションは、苦労の末に手に入れた女性の身体に対する政治的自由を背景に誕生しました。実際、マリア・グラツィア・キウリは、これまでクチュールの世界にはなかった素材であるジャージーを採用することを決意。本コレクションでは、ゴールド、シルバー、ホワイトのメタルメッシュとして提案され、ルックに構造を与える超軽量のインナービスチェとともに、身体のラインをやさしくなぞり、包み込みます。Courtesy of DIOR今回のコレクションにおいて多くのアイテムで再び登場したプリーツは、縫い留められ、一方で動きに合わせて広がりを見せます。刺繍によって昇華されたシルクドレス、時間の経過によって姿を変えたかのようなモアレジャカードのスカート、歩くたびにドレープスカートからパンツが現れるアンサンブル、サテンのトリミングをあしらった透明なメタリックのタンクトップを露わにする、ワンショルダーの女神を彷彿とさせるドレスなど、ランウェイには、古典的な彫像を思わせるドレープのディテールがあふれています。クチュールタッチの流れをくんで、スポーツジャージも金箔やマイクロスパンコールで飾られています。クリスチャン・ディオールが「生命の色」と呼んだ赤によって昇華されたショーでは、バスローブがモザイクミラーで装飾され、機能性が排されています。Courtesy of DIORマリア・グラツィア・キウリにとって、今回のコレクションは、クチュールとスポーツウエアを、古典主義、反骨精神、集団的エネルギー、そして何よりも女性の身体の政治的価値と融合させるまたとない機会となりました。本コレクションは、オートクチュールという手法の実験的かつ内省的な力と、繊細さと強さを併せ持つ女性の魅力とエレガンスを再考する際に示される、マリア・グラツィア・キウリの特異な視点を彼女が主張することを可能にします。そこで表現されているのは、男性と同じように活躍する女性に他なりません。Courtesy of DIORCourtesy of DIORCourtesy of DIORCourtesy of DIORCourtesy of DIOR@DIOR @MariaGraziaChiuri#DiorCoutureお問い合わせ:クリスチャン ディオールTEL:0120-02-1947