シリーズ実写版「ONEPIECE」シーズン2の製作が南アフリカ共和国で開始されたことがわかった。麦わらの一味、偉大なる航路(グランドライン)突入に向けて再集結だ。

シーズン2からは連日新キャストが発表されてきたが、ついに主要撮影開始の準備が整った。Netflixから公開された特別映像では、ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーの5人がケープタウンで感動の再会。ゴーイング・メリー号に再び乗り込み、ともにグランドラインを目指した。



製作開始のアナウンスにあわせて、シーズン1からの復帰キャラクターも判明した。米によれば、アルビダ役のイリア・イソレリス・パウリノ、バギー役のジェフ・ウォード、ゴール・D・ロジャー役のマイクル・ドーマンが復帰するという。その他のキャラクターの再登場についても続報が待たれる。

シーズン2では、原作のキャラクターたちが続々と新登場。スモーカー役でカラム・カー、スモーカーと行動を共にする剣士たしぎ役でジュリア・レーヴァルト、ワポル役でロブ・コレッティ、ワポルの部下・ドルトン役で新鋭タイ・キーオが出演する。秘密犯罪会社バロックワークスからは、Mr.9役でダニエル・ラスカー、Mr.5役でキャムラス・ジョンソン、ミス・バレンタイン役でジャザラ・ジャスリン、Mr.3役でデヴィッド・ダストマルチャンが参戦。また、巨人族のドリー&ブロギー役でヴェルナー・コーツァー&ブレンダン・マーリー、ロジャー海賊団の元船医者クロッカス役でクライヴ・ラッセルの出演も伝えられている。

シーズン1では麦わらの一味結成から魚人の強敵・アーロンとの戦いまでが描かれた。シーズン2ではいよいよ格上の海賊たちがひしめくグランドライン突入に向けた冒険が展開されることになる。麦わら海賊団の船医・チョッパーの登場にも期待がかかる。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は近日独占配信。

