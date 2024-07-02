1¿Í¤Î»Ò¶¡¤ËÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¡Ä¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¡Ö3¤Ä¤ÎÂÐºö¡×¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡ÖÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Î´ðËÜ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÎ¢¥ï¥¶Åª¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö²¿¤è¤ê¡¢±ßËþ¤ËÁêÂ³¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¨¡¨¡¤³¤¦¤·¤¿´õË¾¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹«¤Ë°î¤ì¤ëÁêÂ³ÀÇÂÐºö¾ðÊó¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¡¢²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«µ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁêÂ³ÀìÌç¤ÎÀÇÍý»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½îÌ±Åª¤Ê²ÈÄí¤«¤é100²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ñ»º²È¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÁêÂ³»öÎã¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿ÂçÅÄµ®¹»á¤ÎÃø½ñ¡ØÁêÂ³¤Î¤ª¶â¤Î»Ä¤·Êý¡ÖÎ¢¡×¶µ²Ê½ñ ÀìÌçÀÇÍý»Î¤¬¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤ë¡È99%ÀáÀÇ¤Ç¤¤Æ100%¥â¥á¤Ê¤¤¡ÉÊýË¡¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£ÂçÅÄ»á¤¬¡¢±ßËþ¤ËÁêÂ³¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÆÃÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¡É¤ËÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤ò»Ä¤¹¤Ë¤Ï
ÆÃÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤ò»Ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢°äÎ±Ê¬ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤äÂå¡¹Â³¤¯ÃÏ¼ç¤Î¾ì¹ç¡¢1¿Í¤Î»Ò¶¡¤ËÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·²¿¤âÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Î°äÎ±Ê¬¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µã¤¯µã¤¯²ñ¼Ò¤òÊÄ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀèÁÄÂå¡¹¤ÎÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤Ã¤ÆÆÃÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°äÎ±Ê¬ÂÐºö¤ÇÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Î°äÎ±Ê¬¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê°äÎ±Ê¬ÂÐºö¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê°äÎ±Ê¬ÂÐºö3¤Ä
¡À¸Ì¿ÊÝ¸±
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢¼õ¼è¿Í¤òÆÃÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Î°äÎ±Ê¬¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¼õ¼è¿Í¸ÇÍ¤Îºâ»º¤È¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ¤Î°ä»º¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¡¢°äÎ±Ê¬¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤ò»ý¤ÄÉã¤¬¡¢¼«Âð8,000Ëü±ß¤ÈÍÂ¶â2,000Ëü±ß¤ò°ä¸À½ñ¤ÇÄ¹ÃË¤Ø»Ä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¹½÷¤Ë¤Ï2,500Ëü±ß¡Ê1²¯±ß¡ß1¡¿2¡ß1¡¿2¡Ë¤Î°äÎ±Ê¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹ÃË¤¬°äÎ±Ê¬¤ò»ÙÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³¤·¤¿2,000Ëü±ß¤ÎÍÂ¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢500Ëü±ß¤â¹©ÌÌ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ä¹ÃË¤ò¼õ¼è¿Í¤Ë¤·¤Æ2,000Ëü±ß¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¹½÷¤Î°äÎ±Ê¬¤Ï2,000Ëü±ß¡Ê8,000Ëü±ß¡ß1¡¿2¡ß1¡¿2¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹ÃË¤ÏÄ¹½÷¤Î°äÎ±Ê¬¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÉã¤ÎÊÝ¸±¶â¤«¤é»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºâ»º¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÊÝ¸±¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢°äÎ±Ê¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÃÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¤â°ä»ºÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ
ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò¤·¤ÆÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Î°äÎ±Ê¬¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç°äÎ±Ê¬ÂÐºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Î°äÎ±Ê¬¤ò¸º¤é¤¹¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤ª¤é¤ºÄ¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤ò»ý¤ÄÉã¤¬¡¢Ä¹ÃË¤Ëºâ»º¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢Ä¹½÷¤Î°äÎ±Ê¬¤Ï1¡¿4¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤ËÄ¹ÃË¤Î»Ò¡ÊÉã¤«¤é¸«¤ë¤ÈÂ¹¡Ë¤òÍÜ»Ò±ïÁÈ¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹½÷¤Î°äÎ±Ê¬¤Ï1¡¿6¤Ë¸º¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤Ã¤ÆÆÃÄê¤Î»Ò¶¡¤ËÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤«¤éÍÜ»Ò±ïÁÈÌµ¸ú¤ÎÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤äÂ¹¤¬Ì¤À®Ç¯¤Î¾ì¹ç¤Î¿Æ¸¢¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£Áá´ü¤ÎÀ¸Á°Â£Í¿
»Ä¤·¤¿¤¤Êý¤ØÁá¤¤¤¦¤Á¤«¤éÂ£Í¿¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°äÎ±Ê¬ÂÐºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é°äÎ±Ê¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀ¸Á°Â£Í¿¤ÏÇ¯¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°äÎ±Ê¬¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºâ»º¤ò´ð½à¤Ë·×»»¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸Á°Â£Í¿¤â¸µ¡¹¤Ïºâ»º¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é°äÎ±Ê¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·À¸Á°Â£Í¿¤Î¤¦¤Á°äÎ±Ê¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÏÁêÂ³³«»ÏÁ°Ç¯¡¢ÁêÂ³¿Í°Ê³°¤ÏÁêÂ³³«»ÏÁ°1Ç¯°ÊÆâ¤ÎÂ£Í¿¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ»Ä¤·¤¿¤¤Êý¤Ø¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¯À¸Á°Â£Í¿¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤¯¤È°äÎ±Ê¬ÂÐºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°äÎ±Ê¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀ¸Á°Â£Í¿¤Î´ü´Ö¤ò½Ì¤á¤ëÎ¢µ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é3¥õ·î°ÊÆâ¤ËÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊý¤ÏÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°äÎ±Ê¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¤òÁêÂ³³«»ÏÁ°1Ç¯¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÂ£Í¿¤ÏÂÐ¾Ý´ü´Ö³°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°äÎ±Ê¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¾¤ÎÊýË¡¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä
¤³¤ì¤é3¤Ä¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢À¸Á°¤Ë°äÎ±Ê¬¤ÎÊü´þ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤ÏÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬²÷¤¯²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÊü´þ¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸Á°¤Ë°äÎ±Ê¬ÁêÅö¤ÎÀ¸Á°Â£Í¿¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°äÎ±Ê¬ÁêÅö¤Î¶â³Û¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¼Â¹Ô¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°äÎ±Ê¬¤òÁêÂ³¸å¤Ë»ÙÊ§¤¦¤Î¤«¤â¤·¤¯¤ÏÁêÂ³Á°¤Ë»ÙÊ§¤¦¤Î¤«¤Î°ã¤¤¤À¤±¤Ç¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¾®´ë¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ø°äÎ±Ê¬¤ÎÂ£Í¿¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ì±Ë¡ÆÃÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Î³ô¤Ï°ä»º¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ç°Õ½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¤³¤ÎÊýË¡¤â¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ÆÃæ¾®´ë¶ÈÄ£¤È²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ø·¸¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°äÎ±Ê¬¤ÎÊü´þ¤ÏÀ¸Á°¤Ë³Î¼Â¤ËÁè¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃÊ¼è¤ê¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÅÄ µ®¹
ÀÇÍý»Î