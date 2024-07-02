・川崎汽など海運株が上げ潮に乗る、海運市況回復でバリュー株物色の急先鋒に

・三菱ＵＦＪなど銀行株が上値指向強める、「ほぼトラ」意識し米長期金利に上昇圧力

・児玉化がマド開け急動意、レクサス向け部品など好調で株価見直し機運

・ＲＩが反発、東大松尾研発スタートアップのＥｌｉｔｈとの業務提携を材料視

・サイジニアは反発、ゴルドウインが「ＺＥＴＡ ＲＥＣＯＭＭＥＮＤ」導入

・リボミックが一時Ｓ高、軟骨無形成症治療薬の前期第２相臨床試験の患者組み入れ完了を発表

・網屋が急反発、「Ｎｅｔｗｏｒｋ Ａｌｌ Ｃｌｏｕｄ」の販売でキヤノンＭＪと代理店契約締結

・スターマイカがカイ気配スタート、１２～５月期最終利益が一転増益に



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

外部サイト