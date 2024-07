アンスラックスのギタリスト、スコット・イアンは、飛行機の中でスティーヴン・キングの新作を読んでいたところ、アンスラックスと彼らの楽曲が登場し驚喜したそうだ。イアンは月曜日(7月1日)、そのページの画像を投稿し、「スティーヴン・キングが、彼の新しい短編集『You Like It Darker』の中で、またもや俺らの名前を出した!!! 俺は昨日、ヨーロッパから家に戻るフライトでこれを読んでいたんだ。5つ目の物語、かなり残酷な“Finn”ていう話の中で、スティーヴは俺らの曲“Madhouse”を拷問手段として使ってる。完璧だ! アンスラックスが言及されているのに気づいたときの俺の頭内爆発音が、飛行機にいた誰かを起こしてしまっていたら申し訳ない。まだ『You Like It Darker』を読んでいなかったら、お薦めする。危険な夏の読み物だ!」

アンスラックスやメタリカ、Living Thingsの音楽のファンだというキングは、1991年に出版された『The Dark Tower III: The Waste Lands』の中でもアンスラックスの名を出していたという。アンスラックスもホラー小説の巨匠、スティーヴン・キングの大ファンで、サード・アルバム『Among The Living』(1987年)の収録曲のいくつかは彼の小説『The Stand』や『Apt Pupil』からインスピレーションを得ている。Ako Suzuki