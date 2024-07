ミスタードーナツが、映画「怪盗グルー」シリーズの人気キャラクター「ミニオン」と初めてのコラボレーション!

「ミニオン」をイメージした「“ミニオン” はちゃめちゃドーナツ」全3種や、キャラクタードーナツとオリジナルグッズがセットになった「“ミニオン” はちゃめちゃグッズセット」全2種が、数量・期間限定で発売されます☆

ミスタードーナツ「“ミニオン” はちゃめちゃコレクション」

販売期間:2024年7月10日(水)〜8月下旬予定(順次販売終了)

ミスタードーナツと「ミニオン」のコラボレーションならではのドーナツ・グッズが並ぶ「“ミニオン” はちゃめちゃコレクション」が登場。

「“ミニオン” はちゃめちゃドーナツ」はミスタードーナツの人気メニューである「ポン・デ・リング」「オールドファッション」「ドーナツポップ」がベースになっています。

バナナミルク風味チョコやマンゴーソースでミニオンカラーに仕上げ、チョコプレートやフィルムで表情をつけたドーナツです。

それぞれのドーナツに「ミニオン」ならではの、“はちゃめちゃ”要素が盛り込まれています。

トレイのデザインにも「ミニオン」が隠れており、ドーナツを食べ終わった後も楽しめるのも嬉しいポイントです。

さらに、人気のドーナツを「ミニオン」たちが手に持っている姿をデザインしたミスタードーナツとミニオンのコラボレーションならではのオリジナルデザインのグッズとして「“ミニオン” はちゃめちゃグッズセット」が登場。

人気グッズである「“ミニオン” つよいこグラス」 1種に加え、「“ミニオン” グラス」1種がセットになって提供されます☆

“ミニオン” ポン・デ・はじけるリング

価格:テイクアウト 270円(税込)/イートイン 275円(税込)

ポン・デ・リング生地に「ミニオン」をイメージした黄色いバナナミルク風味のチョコをコーティングし、かわいい目のチョコをのせた「“ミニオン” ポン・デ・はじけるリング」

オーバーオールをイメージしたはじける青いシュガーチョコのパチパチ食感と、やんちゃな性格を表現したドーナツです。

“ミニオン” マンゴーファッション

価格:テイクアウト 270円(税込)/イートイン 275円(税込)

オールドファッション生地に、ホイップクリームを絞り、マンゴーソースをコーティング、フィルムで「ミニオン」の豊かな表情を再現した「“ミニオン” マンゴーファッション」

マンゴーソースの下にホイップクリームを隠して、「ミニオン」のいたずら好きな性格を表現したドーナツです。

“ミニオン” ゴールデンポップ

価格:テイクアウト 302円(税込)/イートイン 308円(税込)

ひとくちサイズのゴールデンチョコレートボールにチョコホイップを絞り、黄色いバナナミルク風味チョコをコーティングして“ミニオン” ボールをのせたドーナツポップ。

チョコホイップとの組み合わせで「ミニオン」のわんぱくな性格が表現されています。

様々な表情のミニオンに出会える

「“ミニオン” ポン・デ・はじけるリング」と「“ミニオン” ゴールデンポップ」にはそれぞれ目の表情が4種類、

「“ミニオン” マンゴーファッション」には3種類の表情が用意されています。

どの「ミニオン」に出会えるかは提供されるまでのお楽しみです☆

“ミニオン” はちゃめちゃグッズセット

販売期間:2024年7月10日(水)〜なくなり次第終了

「ミニオン」が人気ドーナツを持ったミスタードーナツのオリジナルデザインを施した、今回のコラボレーションならではのデザインが使用された「“ミニオン” はちゃめちゃグッズセット」

小さい頃から本物のガラスに触れてほしいという「食育」の観点から開発された、くびれがあって持ちやすい形のお子さん用の「“ミニオン” つよいこグラス」と、大人の方も楽しめる「“ミニオン” グラス」が用意されます。

“ミニオン” つよいこグラスセット

価格:テイクアウト 648円(税込)/イートイン 660円(税込)

セット内容:

・“ミニオン” はちゃめちゃドーナツの中からお好きな1個

・“ミニオン” つよいこグラス 1個

・オリジナル紙袋

「“ミニオン” はちゃめちゃドーナツ」の中から好きな1個と「“ミニオン” つよいこグラス」1個のセット。

購入時に受け取れるオリジナル紙袋にもミスタードーナツのボックスを持った「ミニオン」がプリントされています。

“ミニオン” つよいこグラス

サイズ:最大径約6×高さ約7.5cm

重量:約110g

くびれがあって持ちやすい「“ミニオン” つよいこグラス」

ポン・デ・リングやフレンチクルーラーなどの人気ドーナツと一緒に「ミニオン」たちが描かれています。

“ミニオン” グラスセット

価格:テイクアウト 972円(税込)/イートイン 990円(税込)

セット内容:

・“ミニオン” はちゃめちゃドーナツの中から好きな1個

・“ミニオン” グラス 1個

・オリジナル紙袋

“ミニオン” はちゃめちゃドーナツの中から好きな1個、“ミニオン” グラス1個がオリジナル紙袋に入ったセット。

自分用としてはもちろん、「ミニオン」好きな方へのプレゼントとしてもおすすめです。

“ミニオン” グラス

サイズ:最大径約7.3×高さ約9.7cm

重量:約170g

おやつタイムのお供として大活躍してくれる「“ミニオン” グラス」

ドーナツを頬張る「ミニオン」たちの、賑やかなアートがポイントです。

ミスタードーナツと「ミニオン」たちイメージしたドーナツと、オリジナルデザインのグッズが期間限定で登場。

ミスタードーナツの「“ミニオン” はちゃめちゃコレクション」は、2024年7月10日より販売開始です☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケットが抽選で当たる!映画『怪盗グルーのミニオン超変身』公開記念「FUN IS UNIVERSAL キャンペーン」 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケットが抽選で当たる!映画『怪盗グルーのミニオン超変身』公開記念「FUN IS UNIVERSAL キャンペーン」 続きを見る

”超最強”姿のメガミニオンたちが大活躍!イルミネーション映画『怪盗グルーのミニオン超変身』 ”超最強”姿のメガミニオンたちが大活躍!イルミネーション映画『怪盗グルーのミニオン超変身』 続きを見る

Despicable Me 4 © Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 黄色いバナナミルク風味のチョコを使ったポン・デ・リング!ミスタードーナツ「“ミニオン” はちゃめちゃコレクション」 appeared first on Dtimes.