7月20日、21日に神戸・メリケンパークでストリートカルチャーとグルメをフィーチャーした無料野外フェス「神戸サマージャム2024」が開催される。2024年に入り『You』のヒットで人気上昇中の兵庫県小野市出身で808(YAOYA)をはじめとする人気ミュージシャンやダンサー、アーティストが出演。全国の人気キッチンカーが32店舗出店する。



【動画】400万回以上視聴された808 - You 歌詞に心動かされる人が続出しています

初開催ながら家族連れや若者世代を中心に数万人規模の動員を見込んでいるこのフェスを主宰するのは、これまで兵庫県を中心に関西で様々な音楽・アートイベントを主催してきた20代、30代の若者たちだ。実行委員会の永浜幸法さんに話を聞いた。



ーー自分たちでフェスを立ち上げようと思ったのは?



永浜:自分たちの感覚で楽しめるお祭りを作りたいという夢は昔からありました。それが具体的になってきたのがちょうど1年前の今頃です。コロナ禍による制限もなくなり、これまでできなかったことを一気に実現する場を作ろうと友人たちと相談を始めました。



ーー主宰者として。



永浜:ストリートカルチャーと言うとトガっていて不良っぽいイメージを持たれるかもしれませんが、けっしてそればかりではありません。音楽やアートへの知識がなくても、おいしいものを食べながら、家族連れやみんなで楽しんでもらえるイベントにしたいと思っています。



ーー参考にしたフェスは?



永浜:兵庫県内の無料フェスという意味でならCOMING KOBEや伊丹グリーンジャムが近いかもしれません。でも僕たちが目指すのは、もっと広い層に開かれた"お祭り"。神戸まつりみたいに神戸そして兵庫という土壌から沸き上がってくるカルチャーを題材に、地域の方を巻き込んでいきたいと思っています。



ーーおススメの出演アーティストは?



永浜:音楽面では1日5組、計10組のアーティストが出演します。みんな実力派のアーティストなんですが、特におススメするなら1日目は808の「808 with O.N.G BAND」。



今年に入って爆発的な人気が出ているので、このタイミングで神戸のみなさんに紹介できてうれしいです。2日目は元・FIRE BALLのCHOZEN LEEさんの「CHOZEN LEE and THE BANG ATTACK」。ずっと憧れていた人ですし、今もすごい音楽をされているので、自分の関わるイベントに出演していただけて光栄です。



神戸で活躍しているダンサー、キッズダンサーのステージもおススメです。



ーーキッチンカーも32店舗と豊富です。



永浜:僕自身、3年前に自由多幸寿-LIBRE-というキッチンカー事業を立ち上げて、全国を回りながら音楽とグルメの融合をはかってきました。



今回、参加していただけるのはそんな中で知り合い意気投合した、本当においしいお店ばかりです。たこ焼き、唐揚げ、焼き芋といった定番から、タコス、イタリアン、肉料理まで幅広く楽しんでいただけると思います。



ーーイベント制作の中での苦労は?



永浜:基本的には楽しみながらやれているんですが、まずはチャレンジする気持ちが強くて走り出したので、やりたいことを実現するための資金繰りには相当苦労しています(笑)。それすら楽しいんですけどね。



◇ ◇



神戸サマージャム2024では不足の経費を補うためのクラウドファンディングを実施中。VIPエリア入場権付きイベントタオルなどさまざまな返礼品も用意されているので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



神戸サマージャム2024イベント概要





日時:2024年7月20日・21日(10:00〜19:00)

会場:メリケンパーク(兵庫県神戸市中央区波止場町2)

出演者:Hiplin、笠原瑠斗 x buzzy.、ONEDER with Unruly BE、808 with O.N.G BAND、SATTU CREW、CHOZEN LEE and THE BANG ATTACK、B.I.G.JOE x KODAI THE MONK x buzzy.、DIGITAL NINJA SHOW CASE、Row Hoo、Unruly BE SHOW CASE、EMPEROR等



永浜幸法さん(EMPEROR YAMATO)プロフィール

1990年12月14日生まれ。兵庫県尼崎市出身。DJ集団「EMPEROR」所属。イベンターとしても数々の音楽・アートイベントをプロデュースする。2021年、音楽・アートとグルメの融合を目指すキッチンカー事業「自由多幸寿-LIBRE」をスタート。2023年、無料ライブ配信のYouTube企画「HAPPY FLOWER LIVE」をスタート。



(まいどなニュース特約・中将 タカノリ)