アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパンは、サイクルコンピューター「Edge」シリーズの最新モデル「Edge 1050(エッジ1050)」を6月28日に発売する。Edge 1050(エッジ1050)「Edge」シリーズは、ツールドフランスをはじめとするUCIプロツアーチームと共同開発したGPSサイクルコンピューターシリーズ。高精度なGPS、豊富なデータ項目、直射日光下でも視認性の高いディスプレイ、ロングバッテリーなどの基本性能に加え、パフォーマンス計測、ナビゲーション機能、スマート機能などの多彩な機能を搭載している。

最上位モデルとなる「Edge 1050」は、グループライド機能が充実。ヒルクライムを友人と対決などゲーム感覚で楽しめる「クライムリーダーボード」や表彰機能を備えた「ライドチャレンジ」が追加された。万が一の場合、情報を素早く仲間に共有する事故検出機能も搭載し、安全性にも配慮している。「Edge 1050」は、レース攻略やパフォーマンスアップを目指すアスリート向けの機能に加え、3.5インチ、フルカラーのタッチスクリーンのTFT LCD(液晶ディスプレイ)を搭載。環境光センサー、昼夜モードも備え、季節、時間を問わず重要なデータを一目で確認できる。鮮やかな液晶ディスプレイ搭載にもかかわらず、バッテリー稼働時間は20時間とパワフルだ。ナビゲーション機能は、内蔵地図データに加え、ユーザーから動物・障害物・穴・滑りやすいなど危険箇所を報告することができるように。また、iOSマップでピンドロップした情報を「Edge」に送信することができるようになり、スマホとの連動性もアップ。さらに、デバイス上でのコース作成機能も向上し、アプリ「Garmin Connect」と同様の感覚でコース作成ができる。左から、ロードサイクル、コース作成機能、パワーガイド、グループライド位置情報共有、Garmin Payさらに、Garminオリジナルキャッシュレス決済機能「Garmin Pay」を搭載。「Edge」のみで対象のVISA決済が可能だ。Edge 1050(エッジ 1050)のサイズは、60.2×118.5×16.3mm 、重量は161g(本体のみ)。価 格は109,800円。同梱品はハンドルステムマウント、フラッシュアウトフロントマウント、ストラップ、USBケーブル(Type C to TypeC)、製品保証書。発売日は6月28日。Edge 1050セット(エッジ 1050セット)のサイズは、60.2×118.5×16.3mm、重量は161g(本体のみ)。価格は124,800円。同梱品はハンドルステムマウント、フラッシュアウトフロントマウント、ストラップ、USBケーブル(Type C to Type C)、製品保証書スピードセンサー Dual、ケイデンスセンサー Dual、HRM-Dual。発売日は6月28日。