Googleは6月28日(現地時間)、公式ブログ「Google Workspace Updates: Google Workspace Updates Weekly Recap」において、Google Workspaceに最近追加された3つの新機能について紹介した。2件はGeminiに関連したもので、エンドユーザーがWorkspaceの管理者に対してGemini for Google Workspaceアカウントを簡単にリクエストできるようになったことと、管理コンソールのGemini for Workspace使用状況レポートに表示される情報が追加されたことが挙げられている。もう1件は1台のAndroidデバイスで複数のGoogle Keepアカウントを同時使用できるようになったというもの。

○エンドユーザーによるGemini for Google WorkspaceライセンスのリクエストGoogle WorkspaceのエンドユーザーがGemini for Google Workspaceを利用したい場合、Workspaceの管理者がそれぞれのアカウントに対してライセンスを追加する必要がある。最近のアップデートによって、このリクエストをGemini for Google WorkspaceのWebサイトから簡単に行えるようになった。アカウントをリクエストしたいユーザーは、Gemini for Google Workspaceのトップページで[無料試用を開始]をクリックし、次の画面で[管理者に確認する]を選択する。使用しているWorkspaceのアカウントが管理アカウントである場合、そこから組織の管理者に対してGeminiアカウントのリクエストができる。組織の管理者はこのリクエストをメールで受け取り、Geminiライセンスの購入を実施できる。管理者は、管理コンソールでこの[管理者に確認する]ボタンを無効にすることもできるという。○Gemini for Google Workspace の使用状況レポートのアップデート現在Google Workspaceの管理者は、管理コンソールのGemini for Google Workspace使用状況レポートで、組織内でGeminiがどのように使用されているのかを確認できる。具体的には、割り当てられたGeminiライセンスやアクティブなGeminiユーザー、Geminiを使用しているユーザー数の時間による変化などが把握できる。これは2024年5月29日に導入されたばかりの新機能である。Googleは6月28日にこの機能をアップデートして、次の2つの新機能を追加した。Gemini Education および Gemini Education Premiumのユーザーも使用状況レポートを利用できるようになった組織部門(OU)およびグループ別に使用状況をフィルタリングできるようになったアップデートされたGemini for Google Workspace使用状況レポート 出典:Google Workspace Updates○AndroidデバイスがGoogle Keepのマルチアカウントをサポート大画面のAndroidデバイスではこれまで、同時に複数のGoogle Keepを起動することはできたが、複数のアカウントで同時にログインして使用できなかった。最新のアップデートでは、1台のAndroidデバイスで、同時に複数のKeepアカウントにログインして使用できるようになった。これによって、1つの画面にウィンドウを2つ並べて、それぞれ個別のアカウントでログインして、コンテンツの表示や操作するといったことが可能になる。1台のAndroidデバイスで複数のGoogle Keepアカウントが同時利用可能 出典:Google Workspace Updatesこの機能は、すべてのGoogle Workspace、Workspace Individual、個人のGoogleアカウントを持つユーザーが利用可能で、6月28日より展開が開始されている。