[7.2 コパ・アメリカ2024グループリーグ第3節](GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム)

※10:00開始

<出場メンバー>

[アメリカ]

先発

GK 1 マット・ターナー

DF 3 クリストファー・リチャーズ

DF 5 アントニー・ロビンソン

DF 13 ティム・リーム

DF 22 ジョー・スカリー

MF 4 タイラー・アダムス

MF 6 ユヌス・ムサ

MF 8 ウェストン・マッケニー

FW 7 ジョバンニ・レイナ

FW 10 クリスティアン・プリシッチ

FW 20 フォラリン・バログン

控え

GK 18 イーサン ホルバス

GK 25 ショーン ジョンソン

DF 2 キャメロン カーター=ヴィッカーズ

DF 12 マイルズ ロビンソン

DF 16 シャック ムーア

DF 23 K. Lund

DF 24 マーク マッケンジー

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 14 ルカ・デ・ラ・トーレ

MF 15 ジョニー・カルドーゾ

MF 17 マリク・ティルマン

FW 9 リカルド・ペピ

FW 19 ハジ ライト

FW 26 ジョシュ・サージェント

監督

バーホルターグレッグ

[ウルグアイ]

先発

GK 1 セルヒオ ロシェ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 8 ナイタン・ナンデス

DF 16 マティアス・オリベラ

DF 17 マティアス・ビーニャ

MF 5 マヌエル・ウガルテ

MF 7 ニコラス デ ラ クルス

MF 11 ファクンド・ペリストリ

MF 15 フェデリコ・バルベルデ

MF 20 M. Araújo

FW 19 ダルウィン・ヌニェス

控え

GK 12 フランコ イスラエル

GK 23 S. Mele

DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス

DF 3 S. Cáceres

DF 13 ギジェルモ バレラ

DF 22 N. Marichal

DF 24 ルーカス・オラサ

MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール

MF 10 ジョルジアン デ アラスカエータ

MF 18 B. Rodríguez

MF 21 E. Martínez

FW 9 ルイス・スアレス

FW 14 アグスティン カノッビオ

FW 25 C. Olivera

FW 26 ブライアン・オカンポ

監督

Pablo Quiroga

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります