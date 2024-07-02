アメリカvsウルグアイ スタメン発表
[7.2 コパ・アメリカ2024グループリーグ第3節](GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム)
※10:00開始
<出場メンバー>
[アメリカ]
先発
GK 1 マット・ターナー
DF 3 クリストファー・リチャーズ
DF 5 アントニー・ロビンソン
DF 13 ティム・リーム
DF 22 ジョー・スカリー
MF 4 タイラー・アダムス
MF 6 ユヌス・ムサ
MF 8 ウェストン・マッケニー
FW 7 ジョバンニ・レイナ
FW 10 クリスティアン・プリシッチ
FW 20 フォラリン・バログン
控え
GK 18 イーサン ホルバス
GK 25 ショーン ジョンソン
DF 2 キャメロン カーター=ヴィッカーズ
DF 12 マイルズ ロビンソン
DF 16 シャック ムーア
DF 23 K. Lund
DF 24 マーク マッケンジー
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 14 ルカ・デ・ラ・トーレ
MF 15 ジョニー・カルドーゾ
MF 17 マリク・ティルマン
FW 9 リカルド・ペピ
FW 19 ハジ ライト
FW 26 ジョシュ・サージェント
監督
バーホルターグレッグ
[ウルグアイ]
先発
GK 1 セルヒオ ロシェ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 8 ナイタン・ナンデス
DF 16 マティアス・オリベラ
DF 17 マティアス・ビーニャ
MF 5 マヌエル・ウガルテ
MF 7 ニコラス デ ラ クルス
MF 11 ファクンド・ペリストリ
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
MF 20 M. Araújo
FW 19 ダルウィン・ヌニェス
控え
GK 12 フランコ イスラエル
GK 23 S. Mele
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 3 S. Cáceres
DF 13 ギジェルモ バレラ
DF 22 N. Marichal
DF 24 ルーカス・オラサ
MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 10 ジョルジアン デ アラスカエータ
MF 18 B. Rodríguez
MF 21 E. Martínez
FW 9 ルイス・スアレス
FW 14 アグスティン カノッビオ
FW 25 C. Olivera
FW 26 ブライアン・オカンポ
監督
Pablo Quiroga
※10:00開始
<出場メンバー>
[アメリカ]
先発
GK 1 マット・ターナー
DF 3 クリストファー・リチャーズ
DF 5 アントニー・ロビンソン
DF 13 ティム・リーム
DF 22 ジョー・スカリー
MF 4 タイラー・アダムス
MF 6 ユヌス・ムサ
MF 8 ウェストン・マッケニー
FW 7 ジョバンニ・レイナ
FW 20 フォラリン・バログン
控え
GK 18 イーサン ホルバス
GK 25 ショーン ジョンソン
DF 2 キャメロン カーター=ヴィッカーズ
DF 12 マイルズ ロビンソン
DF 16 シャック ムーア
DF 23 K. Lund
DF 24 マーク マッケンジー
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 14 ルカ・デ・ラ・トーレ
MF 15 ジョニー・カルドーゾ
MF 17 マリク・ティルマン
FW 9 リカルド・ペピ
FW 19 ハジ ライト
FW 26 ジョシュ・サージェント
監督
バーホルターグレッグ
[ウルグアイ]
先発
GK 1 セルヒオ ロシェ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 8 ナイタン・ナンデス
DF 16 マティアス・オリベラ
DF 17 マティアス・ビーニャ
MF 5 マヌエル・ウガルテ
MF 7 ニコラス デ ラ クルス
MF 11 ファクンド・ペリストリ
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
MF 20 M. Araújo
FW 19 ダルウィン・ヌニェス
控え
GK 12 フランコ イスラエル
GK 23 S. Mele
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 3 S. Cáceres
DF 13 ギジェルモ バレラ
DF 22 N. Marichal
DF 24 ルーカス・オラサ
MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 10 ジョルジアン デ アラスカエータ
MF 18 B. Rodríguez
MF 21 E. Martínez
FW 9 ルイス・スアレス
FW 14 アグスティン カノッビオ
FW 25 C. Olivera
FW 26 ブライアン・オカンポ
監督
Pablo Quiroga
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります