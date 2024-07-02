ÆüËÜ¤¬¡ÖÂç²óÉü»þÂå¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡Ä·ÐºÑ¤ÎÀìÌç²È¤¬¡Ò¹ñÆâ³ô¹â¤Î²ÃÂ®¡Ó¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¡È¤³¤ì¤À¤±¤Îº¬µò¡É
º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬°ì»þ4Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ËÉü³è¤ÎÃû¤·¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬¹ñ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¡Ö´°Á´Éü³è¡×¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ³ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤È¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹°ú¤¤¤¿¸¶°ø¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô²Á¤ÏÎÏ¶¯¤¯¾å¾º¡Ä¡ÖÆüËÜÂç²óÉü»þÂå¡×¤ÎËë³«¤±
ÆüËÜ¤¬Ä¹´ü·ÐºÑÄäÂÚ¤òÃ¦¤·¡ÖÂç²óÉü»þÂå¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»ñËÜ¼çµÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ÐºÑÆ°¸þ¤ÎºÇ¤âÁá¤¤Àè¹Ô»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë³ô²Á¤ÎÎÏ¶¯¤¤¾å¾º¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¡È¥¨¥ó¥¸¥ó¡É¡á¡Ö´ë¶È¼ý±×¡×¤¬²óÉü¤ò¼çÆ³
¤³¤Î²óÉü¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ë¶È¼ý±×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉÔÎÉºÄ¸¢¤Î½þµÑ¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌÂ»¼º¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿ËÜÅö¤Î´ë¶È¼ý±×¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ëÀÇÌ³¿½¹ð½êÆÀ¤Ç·×Â¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢´ë¶È¼ý±×¤Ï1990Ç¯ÅÙ¤Î43Ãû±ß¤ò¥Ô¡¼¥¯¤ËµÞÄã²¼¤·¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï2Ãû±ß¤È¥Ô¡¼¥¯Èæ20Ê¬¤Î1¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï50Ãû±ß¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï57.5Ãû±ß¡ÊÉð¼Ô¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¿äÄê¡Ë¤ÈµÞ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍÁÏÂ¤¤¬·ÐºÑ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬·øÏ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ5¤Ä¤Î»ØÉ¸¤ò³µ´Ñ¤¹¤ë¤È¡¢³ô²Á¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯´ë¶ÈÍø±×¤¬ÎÏ¶¯¤¯²óÉü¡¢³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Ï«Æ¯ÄÂ¶â¡Ê¡á¸ÛÍÑ¼Ô½êÆÀ¡Ë¤äÃÏ²Á¤Î²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¹¥Ä´¤Ê´ë¶È¼ý±×¤ÎÀ®²Ì¤¬¥È¥ê¥¯¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÂ¶â¤ä¾ÃÈñ¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤Î³ÈÂç¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï³ô²Á¡¢ÃÏ²Á¡¢´ë¶È½êÆÀ¡¢²È·×¶âÍ»»ñ»º¡¢¸ÛÍÑ¼Ô½êÆÀ¿ä°Ü¡Ê1980¡Á2023Ç¯¡Ë ½Ð½ê¡§Æü¶ä¡¢Åì¾Ú¡¢ºâÌ³¾Ê¡¢Ï«Æ¯¾Ê¡¢ÉÔÆ°»º¸¦µæ½ê¡¢Éð¼Ô¥ê¥µ¡¼¥Á¡¢¿½¹ð½êÆÀÍ½ÁÛ¤ÏÉð¼Ô¥ê¥µ¡¼¥Á
´ë¶ÈÍø±×Éü³è¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÆâÉôÍ×°ø¡×¤È¡Ö³°ÉôÍ×°ø¡×
ÆüËÜ´ë¶ÈÍø±×Éü³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÅØÎÏ¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î²þ³×À¯ºö¤Ê¤É¼çÂÎÅª¾ò·ï¡¢µÚ¤Ó¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Ç¤Î¶¡µëÎÏ¶¯²½¤òË¾¤àÊÆ¹ñ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿Ä¶±ß°Â¡¢È¾Æ³ÂÎ¥Ö¡¼¥à¤È¤¤¤¦³°Éô´Ä¶¤Î²þÁ±¡¢¤Î2¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆâÉôÍ×°ø¡Ä³¤³°´ë¶È¤ÎÇã¼ý¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î²þ³×
ÆüËÜ¤Î´ë¶ÈÍø±×¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤¿¤¿¤¤ÈÄ¶±ß¹â¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¸ÕºÁ¤ò¤«¤¤¤¿ÊüÌ¡·Ð±Ä¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¹ö¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¸²Ãø¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡£±ß¹â¤ËÂÐ±þ¤·³¤³°¤Ë¹©¾ì¤ò¥·¥Õ¥È¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¶¯¤¤±ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³¤³°´ë¶È¤òÇã¼ý¤·¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÃ¦Èé¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ¤Ç¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¡¢¥ê¥¹¥È¥é¡¦µ¡³£²½¡¢¤½¤·¤Æ¿Í·ïÈñ¤ÎÍÞÀ©¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÅ°Äì¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿½¸Ãæ¤ÈÁªÂò¤Ê¤É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÅ°ÄìÅª¤Ë²þÊÑ¤·ºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î²þ³×¤¬2015Ç¯¤´¤í¤«¤é¿ÊÅ¸¤·¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤ÎÍå¿ËÈ×¤È¤·¤Æ»ñËÜ¼çµÁÅª¥á¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë»ñËÜ¥³¥¹¥È¤òÎ¿²ï¤¹¤ë»ñËÜ¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÄÉµá¤¬ÄêÃå¤·¡¢ºâÌ³¸úÎ¨¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£
³°ÉôÍ×°ø¡ÄÊÆÃæÂÐÎ©¤È±ß°Â¤Ø¤ÎÂçÀû²ó
³°Éô¾ò·ï¤Î¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤ÊÊÑ²½¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂÐÆü»ÑÀª¤ÎµÞÀû²ó¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÎäÀï½ª·ë°Ê¹ß¡¢»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤òÃø¤·¤¯¶¯¤áÈ¾Æ³ÂÎ¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î´ð´´»º¶È¤ÇÊÆ¹ñ´ë¶È¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ò¶¼°Ò¤È¹Í¤¨¡¢ÆüËÜ¤¿¤¿¤¤ò»Ï¤á¤¿¡£ËÇ°×Ëà»¤¤ÈÄ¶±ß¹â¤¬¤½¤Î¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆüÊÆÈ¾Æ³ÂÎ¶¨Äê¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´È¾Æ³ÂÎ¹ØÆþ³Û¤Î2³ä¤òÊÆ¹ñÀ½ÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÌ¾¦¥ë¡¼¥ë¤ò°ïÃ¦¤·¤¿³ä¤êÅö¤Æ¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤½¤ì¤Ë½¾¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ±ß¤Ï1900Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÄÌ²ß¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤¢¤ë¹ØÇãÎÏÊ¿²Á¤ò¹±¾ïÅª¤Ë3³ä°Ê¾å¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Î1995Ç¯¤Ë¤Ï2ÇÜ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤ÏÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯À½Â¤¶È¤Î»º¶È½¸ÀÑ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤òÀ¤³¦È¾Æ³ÂÎÀ¸»º¥·¥§¥¢¤Ç³À´Ö¸«¤ë¤È¡¢1990Ç¯À¤³¦È¾Æ³ÂÎ¥·¥§¥¢¤Î5³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢2013Ç¯°Ê¹ß¤Ï1³ä°Ê²¼¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¡£
¹©¾ì¤â¸ÛÍÑ¤â»ñËÜ¤â¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤«¤é³¤³°¤ËÎ®½Ð¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¶õÆ¶²½¤·¤¿¡£±ß¹â¤ÇÀ¤³¦°ì¹â¥³¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÄÂ¶âÍÞÀ©¤ò¤¹¤¹¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì30Ç¯´Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬²£¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡£
ÆâÉôÍ×°ø¡ß³°Éô´Ä¶¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢ÀøºßÀ®Ä¹ÎÏ¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¤Ø
±ß°Â¤Ï¹âÍø±×¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢À¤³¦ÅªÄãÄÂ¶â¤Ë¤è¤ê»ýÂ³ÅªÄÂ¾å¤²¤ò¤â¤¿¤é¤¹
¤·¤«¤·2018Ç¯¤ËÊÆÃæÂÐÎ©¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎºÆÊÔ¤òË¾¤àÊÆ¹ñ¤Ï¡¢Ãø¤·¤¤±ß°Â¤ÎÍÆÇ§¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥É¥ë±ß¥ì¡¼¥È¤Ï2022Ç¯½é¤á¤Þ¤Ç1¥É¥ë100¡Á110±ß¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß°ìµ¤¤Ë²¼Íî¤·150±ßÂæ¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¹ØÇãÎÏÊ¿²Á¤ò4³ä¶á¤¯¤â²¼²ó¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤òÃø¤·¤¯¶¯²½¤·¤¿¡£À¤³¦¤Î¤Ê¤«¤ÇÃø¤·¤¤ÄãÊª²Á¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ûÍ×¤¬½¸Ãæ¤·»Ï¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î¹©¾ì²óµ¢¤ÈÍ¢½ÐÁý²Ã¡¢³¤³°´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Î¹¥½Û´Ä¤¬µ¯¤»Ï¤á¤¿¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¹ØÇãÎÏÊ¿²Á¤È¥É¥ë±ß¥ì¡¼¥È¤Î¿ä°Ü ½Ð½ê¡§OECD¡¢Éð¼Ô¥ê¥µ¡¼¥Á
¤µ¤é¤ËÀè¿Ê¹ñ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿å½à¤ËÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤¬Äã²¼¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÄÂ¶â°ú¤¾å¤²°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼º¶ÈÎ¨¤¬2.6¡ó¤È¤Û¤Ü´°Á´¸ÛÍÑ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡¢´ë¶È¼ý±×¤¬¶õÁ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÍ¥ÎÉ¤Ê¿Í°÷¤ÎÎ¥È¿¤ò»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Ê¤É¤ÎÄÂ¾å¤²¤Î¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯ÄÂ¾å¤²Î¨¤Ï5.08¡ó¤È33Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¶ä¤Ï3·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¡¢YCC¡Ê¥¤¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¡¢°Û¼¡¸µ¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò½ü¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤è¤êÆüËÜ·ÐºÑ¤¬¥Ç¥Õ¥ì¤ÈÄ¹´üÄäÂÚ¤«¤é¤Û¤ÜÃ¦µÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¸å¡¢¼çÂÎÅª¾ò·ï¤È³°Éô´Ä¶¹¥Å¾¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤ò¼¨¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤ÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤¬¹â¤Þ¤ë»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
Ãø¤·¤¤ÍÂ¶â°ÍÂ¸¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡Ö³ô¼°»ñËÜ¼çµÁ¡×¤Ë¥·¥Õ¥È
ÆüËÜ³ô¤Î°Û¾ï³ä°Â¡á¡ÈÉé¤Î¥Ð¥Ö¥ë¡É¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÂ³¤¯
ÆüËÜ¤Î³ô²Á¤ÏÃø¤·¤¯³ä°Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î³ô¼°¤Î¥Ð¥ê¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÃø¤·¤¯³ä°Â¤Ç¤¢¤ë¡£
³ô²Á¤Î¤â¤Ã¤È¤â¥Ô¥å¥¢¤ÇÀµ³Î¤ÊÊªº¹¤·¤Ï¹ñºÄÍø²ó¤ê¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ³ô¼°¤Ï¸½ºß³ô¼°±×²ó¤ê6¡ó¡¢¹ñºÄÍø²ó¤ê1¡ó¤È¹ñºÄ¤ËÈæ¤·¤ÆÃø¤·¤¯Âç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1990Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ð¥Ö¥ë»þ¤ÎÎ¾¼Ô¤¬³ô¼°±×²ó¤ê2¡ó¡¢Ä¹´ü¶âÍø8¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Å·¤ÈÃÏ¤ÎµÕÅ¾¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£1990Ç¯¤Ï³ô²Á¤¬Ãø¤·¤¯³ä¹â¡Ê¡áÀµ¤Î¥Ð¥Ö¥ë¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½¾õ¤ÏÃø¤·¤¯³ä°Â¡Ê¡áÉé¤Î¥Ð¥Ö¥ë¡Ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Ãø¤·¤¤¡ÖÍÂ¶â°ÍÂ¸¡×¤«¤é³ôÅê¿®¤Ø¡ÄÅÜÅó¤Î»ñ¶â¥·¥Õ¥È¤Ç³ô¹â¤¬²ÃÂ®
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ²È·×¤Î»ñ»ºÇÛÊ¬¤ÏÃø¤·¤¯ÈóÍýÀÅª¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î²È·×¶âÍ»»ñ»º¤ÎÇÛÊ¬¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÃø¤·¤¤ÍÂ¶â°ÍÂ¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ¯¶âÊÝ¸±¤ò½ü¤¯¶âÍ»»ñ»º¤Î73¡ó¤¬ÍøÂ©¤Û¤Ü¥¼¥í¤ÎÍÂÃù¶â¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾ÊýÇÛÅö¤À¤±¤Ç2¡ó¡¢ÆâÉôÎ±ÊÝ¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð6¡ó¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë³ô¼°¤ÈÅê»ñ¿®Â÷¤Ï20¡ó¤Î¥¦¥§¥¤¥È¤Ë²á¤®¤º¡¢ÈóÍýÀÅªÇÛÊ¬¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÊÆ¹ñ¤Ï³ô¡¦Åê¿®¤¬72¡ó¡¢¸½ÍÂ¶â¤Ï18¡ó¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Î¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ²È·×¤Ï³ô¹â¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ²È·×¤Î½ã»ñ»º¤Ï¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¡ÊGFC¡ËÄ¾¸å¤Î2009Ç¯¤Î59Ãû¥É¥ë¤«¤é2023Ç¯Ëö¤Ë¤Ï156Ãû¥É¥ë¤È14Ç¯´Ö¤Ç97Ãû¥É¥ë¡ÊÂÐGDPÈæ3.5ÇÜ¡Ë¤È¤¤¤¦µð³Û¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤½¤ì¤¬·øÄ´¤Ê¾ÃÈñ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¸Ä¿Í³ô¼°Åê»ñ¤Î¸ºÀÇÏÈ¤Î³ÈÂç¡ÊNISA²þ³×¡Ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤êº£¸å¸½ÍÂ¶â¤«¤é³ôÅê¿®¤Ø¤È¡¢ÅÜÅó¤Î»ñ¶â¥·¥Õ¥È¤¬µ¯¤³¤ê¡¢³ô¹â¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
³ô²Á¾å¾º¤Ç·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö³ô¼°»ñËÜ¼çµÁ¡×¤Î»þÂå¤Ø
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î³ô¹â¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÎ®¤Î³ô¼°»ñËÜ¼çµÁ¤Î»þÂå¤Ë¡¢ÆüËÜ¤â¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï³ô²Á¾å¾º¤¬·ÐºÑ³ÈÂç¤ÎºÇÂç¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¤¤¤¦¡¢³ô¼°»ñËÜ¼çµÁ¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï¤ÏÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑ¤Î3Âç¿ä¿ÊÎÏ¡¢Ì±´Ö¿®ÍÑ¡¢¸øÅª¿®ÍÑ¡¢³ô¼°¿®ÍÑ¡Ê¡á³ô¼°»þ²ÁÁí³Û¡Ë¤Î¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¡ÊGFC¡Ë°Ê¹ß¤Î²áµî15Ç¯´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÌ±´Ö¡¦¸øÅª¤È¤â¤ËºÄÌ³¤ÎÁý²Ã¤Ï´°Á´¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¶ä¹ÔÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·µ¬¿®ÍÑÁÏÂ¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÊä´°¤·¤¿¤Î¤¬³ô²Á¤ÎÃø¤·¤¤¾å¾º¡¢³ô²ÁÂÐGDPÈæÎ¨¤Î¾å¾º¤Ç¤¢¤ë¡£
³ô²Á¡¿GDPÈæÎ¨¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»Ø¿ô¡Ë¤Ï2009Ç¯¤Î69¡ó¤«¤é2023Ç¯Ëö¤Ë¤Ï205¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¿®ÍÑ¡á¼ûÍ×ÁÏÂ¤¤Î¼êÃÊ¤¬¡¢³ô¼°¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¾ÊýÊÆ¹ñ´ë¶È¤Ï¼ý±×¤Î¤Û¤Ü8³ä¤òÇÛÅö¤È¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ô¼ç¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥í¡¼¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ²È·×¤ÎÃùÃßÍ¾¾ê¤¬ÍÂ¶âÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¶ä¹ÔÍ»»ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¡¼¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î´ë¶È¤Ë¤è¤ëÍ¾¾ê¤Î³ô¼°´Ô¸µ¢ª³ô²Á¾å¾º¤È²È·×¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ»º½êÆÀ¡ÊÃÍ¾å¤¬¤ê±×¡ÜÇÛÅö¼ýÆþ¡Ë¤ÎÁý²Ã¤¬²È·×¾ÃÈñ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤ÞÅÐ¾ì¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î³ô¼°»ñËÜ¼çµÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þ³×¤È»ñËÜ¸úÎ¨¤¬Äã¤¤´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¡¦Åì¾Ú¤ÎÀ§ÀµÍ×µá¤¬¡¢¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤äÇÛÅöÁý³Û¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ4³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î³ô¼ç´Ô¸µÈæÎ¨¤¬5¡Á6³ä¤Ø¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ³ô²Á¾å¾º¤Ç·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦³ô¼°»ñËÜ¼çµÁ¤Î»þÂå¤ËÆüËÜ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏÊÆÌ±´Ö¿®ÍÑ¡¦À¯ÉÜºÄÌ³¡¦³ô¼°»þ²Á¤Î¿ä°Ü¡ÊÂÐGDP¡Ë ½Ð½ê¡§FRB¡¢Éð¼Ô¥ê¥µ¡¼¥Á
ÆüËÜ¤Î¥Ç¥Õ¥ì¤ÈÄ¹´üÄäÂÚ¤òÄ¹°ú¤«¤»¤¿¡ÖÀ¯ºö¡×¤Î¸í¤ê
¤³¤³¤ÇÆüËÜ¤ÎÄäÂÚ¤òÄ¹´ü²½¤µ¤»¤¿¤¢¤È1¤Ä¤ÎÍýÍ³¡¢À¯ºö¤Î¸í¤ê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÂè1¤Ï¡¢ÌäÂê²ò·è¤ÎÀèÁ÷¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î1990Ç¯¤«¤é1997Ç¯¤Þ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤â´ë¶È¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤âÌäÂê±£ÊÃ¡¢ÀÕÇ¤Å¾²Ç¡¢ºâÀ¯¥Æ¥³Æþ¤ì¤Ë¤è¤ëÌïË¥ºö¤ÇÄË¤ß¤òÈ¼¤¦ËÜ¼ÁÅª²ò·è¤ò¿Þ¤é¤º¡¢ÌäÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤¿¡£
1997Ç¯¤Î¶âÍ»µ¡´ØÇËÃ¾¤Î´íµ¡¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¶âÍ»¹½Â¤²þ³×¤ËÃå¼ê¡¢²þ³×¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¶ä¹Ô¤Ë¸øÅª»ñËÜ¤¬ÃíÆþ¤µ¤ì¡¢ÉÔÎÉºÄ¸¢¤¬À¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ë¸ªÂå¤ï¤ê¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ªÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¸øÅª»ñ¶â¤ÏSBI¿·À¸¶ä¹Ô¡¢ÃÏ¶ä2¹Ô¤ò½ü¤´°ºÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2003Ç¯°Ê¹ßÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï²óÉü¤ËÅ¾¤¸¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÂè2¤Î¸í¤ê¤¬À¸¤¸¤¿¡£»þ´ü¾°Áá¤Î¶âÍ»¡¦ºâÀ¯°ú¤Äù¤á¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë±¿°¤¯¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÏW¥Ü¥È¥à¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÆ¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤Î¶âÍ»´íµ¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¿Ì¸»ÃÏ¤«¤éºÇ¤â±ó¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê·ÐºÑÅªÂÇ·â¤ò¼õ¤±¡¢³ô²Á¤â¤â¤Ã¤È¤âÄ¹¤¯ÄãÌÂ¤·¤¿¡£
¾°Áá¤ÎÀ¯ºö°ú¤Äù¤á¤¬³ô²Á¤ÈÉÔÆ°»º²Á³Ê¤òËÜ¸»Åª²ÁÃÍ°Ê¾å¤Ë²¡¤·²¼¤²¡¢ÉÕ²ÃÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤ò´ë¶È¤ËÍ¿¤¨¡¢²óÉü¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ·ÐºÑ¤È³ô²Á¤òW¥Ü¥È¥à¤Ë´Ù¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÚÃÏ¤È³ô¼°¤ò¹ç·×¤·¤¿¹ñÉÙ»þ²ÁÁí³Û¤Ï¡¢1989Ç¯Ëö3,142Ãû±ß¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±2002Ç¯Ëö¤Î1,723Ãû±ß¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óÄìÆþ¤ì¤·²óÉü¤ËÅ¾¤¸¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤µ¤é¤Ë²¼Íî¤·2011Ç¯Ëö1,512Ãû±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¤Ê¤ª2023Ç¯Ëö¤Ç¤Ï2410Ãû±ß¤È¸²Ãø¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤³¤ÎÆóÈÖÄì¤ÏÀµ¤·¤¤À¯ºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²óÈò¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Â¾»³¤ÎÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡Ï¼çÍ×¹ñ¤Î½»Âð²Á³Ê¡Ê2000¡á10¡Ë¡¿¡Î¿ÞÉ½5¡ÏÆüËÜ¤ÎÅÚÃÏ¡Ü³ô¼°»þ²Á¿ä°Ü ½Ð½ê¡§Éð¼Ô¥ê¥µ¡¼¥Á
Éð¼Ô ÎÍ»Ê
³ô¼°²ñ¼ÒÉð¼Ô¥ê¥µ¡¼¥Á
ÂåÉ½