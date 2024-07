【USJ:ワンピース・プレミアショー 2024】7月3日~10月7日 開催チケット価格:Sシート:5,500円(大人)、4,000円(子ども)Aシート:4,000円(大人)、3,000円(子ども)Bシート:3,000円(大人)、2,000円(子ども)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて7月3日より10月7日まで開催する「ワンピース・プレミア・サマー 2024」。本稿では、その中でも目玉のひとつとなっているライブショー「ワンピース・プレミアショー 2024」の模様をお伝えする。

「ワンピース・プレミアショー」は、2007年の初開催以来、ウォーターワールドを舞台に圧倒的なスケールとクオリティで「麦わらの一味」たちのストーリーとバトルを展開してきたライブショーアトラクションだ。

今年の「ワンピース・プレミアショー2024」では傭兵集団「クリムゾンソルジャー」の罠にはめられた麦わらの一味が、傭兵団を率いる「紅蓮のボルスター」と戦うというオリジナルストーリーを楽しむことができる。

プレショーも含むと約90分というボリュームで、ド派手なアクションや演出によるバトルや、ファン歓喜のサプライズ満載のストーリー展開が満載だ。特に今回はプレミアショーでは史上初となる、ルフィの最高地点“ギア5”の登場が目玉のひとつとなっている。

「ワンピース・プレミアショー 2024」あらすじ

航海の途中、補給のために立ち寄った島で、お宝の噂を聞きつけた麦わらの一味。 だが、それは、とある野望のためにルフィを手の内に入れようとたくらむ危険な傭兵集団 “クリムゾンソルジャー”の罠だった!! 仲間を人質にとられた一味は、救出のため敵地へ。

麦わらの一味それぞれの夢をあざ笑うかのように、力を誇示し攻撃を続ける傭兵集団…!!

夢や仲間を信じるルフィたちの魂を翔けた戦いが、今、はじまる!

ブルックの演奏に合わせてタオルでダンスしたり、傭兵団に水をぶっかけられる愉快なプレショー

プレショーでは、ナミとチョッパーがステージ両サイドから、ブルックが客席後方から登場してタオルを使ったダンスの練習が開催された。ブルックの演奏に合わせてナミやチョッパーの指示で観客全員がタオルをぐるぐ回したり、前に振ったりして会場の一体感が高まった。

ブルック

ナミ

チョッパー

タオルダンスの後はクリムゾン・ソルジャーの「ホミング」と「ファント」が登場し、“傭兵の新人審査会”と称し、その度胸を試すため、びしょ濡れになりたいゲストを募集するという展開が発生。驚くことに大量のゲストが我こそはとびしょ濡れに志願し、傭兵団が困惑するほどの人数が集まる事態となった。

傭兵団「クリムゾン・ソルジャー」の一員ホミング

傭兵団「クリムゾン・ソルジャー」の一員ファント

麦わらの一味 対 傭兵集団「クリムゾンソルジャー」

傭兵団を率いる「紅蓮のボルスター」

プレショー後の本編では傭兵集団「クリムゾンソルジャー」の罠に陥いった麦わらの一味が傭兵団を率いる「紅蓮のボルスター」たちと戦いを繰り広げる。バトルシーンはどれもがド派手かつ迫力あるアクションで展開され、さらには舞台全体を使った演出は圧巻だ。

観客席からも火柱の熱が届くほどの豪快さだ

ジンベエの技では大きな水柱が会場を覆う

どのキャラクターもカッコいいアクションでバトルを繰り広げる

キャラクターたちが客席エリアから登場したり、駆け回るたびに熱狂的なワンピースファンから歓声が湧き上がる。ルフィーが真横を駆け抜けていったり、左を向いたらサンジやゾロ、右を向いたらナミやロビンと目が合うなど、ファンにはたまらない演出となっている。

キャラクターたちは観客席のエリアにも登場し、移動する

ショーの中盤では、ブルックの演奏に合わせてタオルダンスをして敵を翻弄する場面もあり、会場にいるゲスト全員が一体となって戦いに参加する胸熱な展開もあった。

ショーの所々で作中でもお馴染みの決めポーズや技などが登場するので、「ワンピース」の世界にどっぷり浸ることができる。どれもしっかりと再現されており、そのクオリティの高さがすごい。

ルフィ

サンジ

ゾロ

ウソップ

フランキー

プレミアショーで初登場の“ギア5”

クライマックスのルフィと紅蓮のボルスターの闘いでは、ついに“ギア5”が披露される。作中にも登場した「上がれ心臓の音…!!」のセリフと共に、プロジェクションマッピングで発動シーンが演出される。

この時のアクションが本当にすごく、黒髪から白髪へと姿を変えたルフィが縦横無尽にステージを飛び回り、紅蓮のボルスターを翻弄していく。まるでマジックのように姿を消しては違う場所に登場するルフィに客席のゲストからは興奮と驚きの歓声があがった。

ダイナミックなアクションが楽しめる戦闘シーン。キャラクターたちの技や展開に合わせて吹き荒れる炎や水しぶき、爆発などのド派手な演出。舞台のあらゆる場所に登場し、展開されるキャラクターたちのストーリー。そして「ワンピース」ファンなら堪らないサプライズの数々。90分という時間があっという間に感じてしまうほど、最初から最後まで見どころたっぷりのショーだ。

「ワンピース」ファンにはもちろん、「ワンピース」を知らなかったとしても十分に楽しめるショーになっているので、是非ともチェックしてみてほしい。

