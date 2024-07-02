¿·´ØÏÆ¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Î¡ÖÂç´Ø¾º¿Ê¤ÎÊÉ¡×¤ò¿ÆÊý½°¤¬·üÇ°¡Ä´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÎý½¬ÂÖÅÙ¡É¤ÎÉ¾È½
¡¡1Æü¡¢14Æü½éÆü¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Î¿·ÈÖÉÕ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âç¤ÎÎ¤¡Ê24¡Ë¤¬´ØÏÆ¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û°ìÌç¿ÆÊý½°¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤ëÂç¤ÎÎ¤¤Î¡ÈÂçÌäÂê¡É
¡¡5·î¤Î²Æ¾ì½ê¤Ç¡¢½éÅÚÉ¶¤«¤é7¾ì½êÌÜ¤Ç¤Î»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£¾ì½ê¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤ÏàÈô¤Óµéá¤Ç¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡Ö»°Ìò¤Ç3¾ì½ê33¾¡°Ê¾å¡×¤È¤µ¤ì¡¢¶¨²ñ¤Î¹âÅÄÀî¿³È½ÉôÄ¹¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡ÖÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤¿Àè¾ì½ê¤Î12¾¡¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î°Õ¸«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤³¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ÇÏ¢Â³Í¥¾¡¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë½à¤¸¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç´Ø¾º¿Ê¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊË¿¿ÆÊý¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬ÂçÈ¾¤À¡£
¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤Ï¿·ÆþËë¤Î½é¾ì½ê¤«¤é11¾¡¡¢11¾¡¤È¤¤ÆÀè¾ì½ê¤Ï12¾¡¤Ç½éV¡£Æü¤´¤í¤Ï¸·¤·¤¤¸µ²£¹ËÂçÇµ¹ñ¤Î¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤¬¡¢¡Ø¾Íè¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡Ä¡×
¡¡¤È¡¢Á°½Ð¤Î¿ÆÊý¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Öº£¾ì½ê¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð·Î¸ÅÎÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇÂ®Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Àè¾ì½ê¸å¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼èºà¤Ê¤É¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤êËä¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¿¥Ë¥Þ¥Á¶Ú¤«¤é¤Î¤ªºÂÉß¤ÎÀ¼¤â¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤È¤â¤È·Î¸ÅÇ®¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É¾È½¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¼¡Âå¤Î²£¹Ë¸õÊä¤È¤·¤ÆÅÚÉ¶³°¤ÇÂçË»¤·¡£ËþÂ¤Ê·Î¸Å¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢5·î26Æü¤ÎÀè¾ì½êÀé½©³Ú¸å¡¢6·î2Æü¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¡¦ÀÐÀî¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡½Ë²ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢16Æü¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤ÇÁêËÐ¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎB¥ê¡¼¥°Ì¾¸Å²°¤È¤Î¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£Ì¾¸Å²°¾ì½ê½éÆü¤Î1½µ´ÖÁ°¤È¤Ê¤ëº£·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤âÃÏ¸µ¤ÎÀÐÀî¸©¡¦ÄÅÈ¨Ä®¤ÇÍ¥¾¡½Ë²ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£6·î4Æü¤ËºÆ³«¤·¤¿·Î¸ÅÁ°¤Ë¤Ï¡¢Àè¾ì½ê¸å¤ËÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿Éô²°ÉÕ¤¤ÎÃæÂ¼¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ²ÅÉ÷¡Ë¤ÈÎÏ»Î8¿Í¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÉô²°¤Î»ØÆ³ÂÎÀ©¡¢·Î¸ÅÁê¼ê¤Ê¤É´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¤ÎÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¿·´ØÏÆÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¾å¤ËÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢Âç´Ø¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÄã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ËÜÊ¸Ãæ¤Ç¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¤ÎÎ¤¤Î·Î¸ÅÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÁ°¤Ç¡¢Æ²¡¹¤È·Î¸Å¤ò¥µ¥Ü¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡£»Õ¾¢¤Ï¶ì¤¤´é¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Éô²°¤Î½ÐÀ¤Æ¬¤À¤«¤é¤«¶¯¤¯¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï³Ñ³¦´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£