Microsoftは6月28日(現地時間)、Copilot for Microsoft 365 Blog「 What’s new in Copilot|June 2024」において、Copilot for Microsoft 365に関する2024年6月の最新トピックを発表した。新たにスタンドアロン プランでもCopilot for Microsoft 365のアドオンが購入可能になったことに加え、Microsoft Vivaにおける管理機能の向上、各オフィス アプリにおける新機能などがまとめて紹介されている。

What’s new in Copilot|June 2024 - Microsoft Community Hub○Copilot for Microsoft 365の提供範囲の拡大Copilot for Microsoft 365の購入オプションが拡大され、スタンドアロン プランでもアドオンとしてCopilot for Microsoft 365を適用できるようになった。具体的には、次のプランを利用しているユーザーは、Copilot for Microsoft 365のライセンスを購入して各種アプリとサービスでCopilot機能を利用可能j。Microsoft 365 Apps for businessおよびenterpriseMicrosoft Teams Essentials、Enterprise、およびEEAExchange Kiosk、Plan 1、およびPlan 2SharePoint Plan 1およびPlan 2OneDrive for Business Plan 1およびPlan 2Microsoft Planner Plan 1Microsoft Project Plan 3およびPlan 5Project Online EssentialsVisio Plan 1およびPlan 2Microsoft ClipChamp○管理者向け機能のアップデート管理者向けの機能に関する主なトピックは次のとおり。Viva Insightsで組織の6か月間のCopilotの導入動向が確認できるようになったViva Insightsで、Copilot導入PBIテンプレートを使用してCopilotの使用状況をより詳細に把握できるようになったViva Amplifyで、Copilotの導入をサポートするCopilot デプロイメント キットが利用可能になったCopilot in Teamsの会議機能を拡張するCopilot for Salesプラグインが利用可能になったViva Learningに、Copilotの新しい実践的な使い方を学べるCopilot Academyが追加された○エンドユーザー向け機能のアップデートエンドユーザー向けの機能に関する主なトピックは次のとおり。Copilot in SharePoint Text v1において、SharePointページやニュース投稿の既存のテキストを書き換えられるようになったCopilot in Microsoft Designerにおいて、WordおよびPowerPointに適した画像を簡単に追加可能になったCopilot in Teamsにおいて、メッセージの変換や会議の成果物の管理ができるようになったCopilot in Wordにおいて、Microsoft 365のテナント全体の詳細情報にアクセス可能になったCopilot in PowerPointにおいて、追加のPDFおよび暗号化されたWordファイルからプレゼンテーションを作成できるようになったCopilot in Excelにおいて、テーブルに似たデータ範囲でもCopilotによる支援機能が適用可能になったMicrosoft LoopでCopilotを使用してチーム コラボレーションに適した構造化されたドキュメンを素早く作成できるようになったMicrosoftは現在、Copilotによる各種アプリやサービスの支援機能の強化に力を注いでいる。Microsoft 365のロードマップ」ページでは、Copilot365に関する情報も含めて、Microsoft 365の新機能に関する最新動向を確認できる。