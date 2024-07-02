JRE BANKÃÂÀ¸Áá¡¹¤Ë¿½¤·¹þ¤ß»¦Åþ¡ÄÆÃÅµÂçÈ½¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎŽ¢Suica·ÐºÑ·÷Ž£¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤ëÆü¤Ï¤¯¤ë¤«
¢£¸ýºÂ³«Àß¤Î¿½¤·¹þ¤ß»¦Åþ¤Ç¼õÉÕÀ©¸Â¤â
2024Ç¯5·î9Æü¤è¤ê¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJRE BANK¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥¢¥×¥ê¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¸ýºÂ³«Àß¤ä¿¶¹þ¡¢Äê´üÍÂ¶â¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÅµ¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¸ýºÂ³«Àß¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õÉÕ¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Î³ÍÆÀ¸ýºÂ¿ô¤ÏÌ¤¸øÉ½¤Ê¤¬¤é¡¢Åö½éÌÜÉ¸¤Î100Ëü¸ýºÂ³ÍÆÀ¤Ï¡¢Áá´ü¤ËÃ£À®¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£
¿½¤·¹þ¤ß»¦Åþ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢JRE BANK¤Î¼ç¤ÊÆÃÅµ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡1Ëç¤ÇJRÅìÆüËÜ±Ä¶ÈÏ©ÀþÆâ¤ÎÊÒÆ»±¿ÄÂ¡¦ÊÒÆ»ÎÁ¶â¤ò4³ä°ú¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖJRE BANKÍ¥ÂÔ³ä°ú·ô¡×¡ÊºÇÂçÇ¯10Ëç¡Ë¡¢¢¡Ö¤É¤³¤«¤Ë¥Ó¥å¡¼¡¼¥ó¡ª¡×¡ÊÄÌ¾ï6000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò4000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊºÇÂçÇ¯12Ëç¡Ë¡¢£ÌµÎÁ¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¥°¥ê¡¼¥ó·ô¡ÊSuica¥°¥ê¡¼¥ó·ô¡Ë¤òÄó¶¡¡ÊºÇÂçÇ¯4Ëç¡Ë¤Î3ÂçÆÃÅµ¤Ë²Ã¤¨¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñÎÁ¶â¤ÎºÇÂç20¡ó³ä°ú¤ä¥ë¥ß¥Í¥«¡¼¥ÉÇ¯²ñÈñÁêÅö³Û¡Ê1048±ß¡Ë¤Î´Ô¸µ¤Ê¤É¡¢¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥Û¥Æ¥ë¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤â´üÂÔ
¤Ê¤ª¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¼ç¤ÊSC±¿±Ä»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¿·½É¡¢ÂçµÜ¡¢²£ÉÍ¤Ê¤É¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±ØÃæ¿´¤Î¥ë¥ß¥Í¡¢·ÃÈæ¼÷¡¦ÉÊÀî¡¦¾åÌî¡¢Àîºê¤Ê¤É¤Î¥¢¥È¥ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥¥å¡¼¥È¤ä¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åù¤Î±Ø¥Ê¥«¾¦¶È»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢JRÅìÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ï¡¢Åìµþ±ØÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¡¢³°»ñ·Ï¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÄó·È¤·¤¿¡Ö¥á¥º¥àÅìµþ¡¢¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÍ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢´Ý¤ÎÆâ¤äÃÓÂÞ¡¢Ä¹Ìî¡¢ÀçÂæ¤Ë¤¢¤ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥Û¥Æ¥ë¥º¡Ê16Åï¡Ë¡¢½ÂÃ«¤ä½©ÍÕ¸¶¡¢¿·³ã¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ëJRÅìÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë¥á¥Ã¥Ä¡Ê30Åï¡Ë¤Ê¤É¡¢Á´Éô¤Ç64Åï¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨1Åï¤ÏÂæÏÑ¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼«¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëJRE BANK¤ÎÄÉ²Ã¤ÎÆÃÅµ¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÐÊý¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤è¤¦¡£
¢£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤È°ÜÆ°¥Ë¡¼¥º¤Î¸º¾¯¤¬¤¢¤ë
³ê¤ê½Ð¤·¹¥Ä´¤ÎJRE BANK¤ò³«Àß¤·¤¿JRÅìÆüËÜ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Î·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÊÑ³×2027¡×¡Ê2018Ç¯7·î¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Î·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤È¤·¤Æ¡¿Í¸ý¸º¾¯¤È¢Å´Æ»¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°¥Ë¡¼¥º¸º¾¯¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±Ä¶ÈÏ©ÀþÆâ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ·÷¡ÊÅìµþ¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢2040Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë3³ä¶á¤¯¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¢Å´Æ»¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°¥Ë¡¼¥º¸º¾¯¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤äÆ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¡¢¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Å´Æ»¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°¥Ë¡¼¥º¤¬½Ì¾®¤·¡¢¸ÇÄêÈñ³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤Å´Æ»»ö¶È¤Ç¤ÏµÞ·ã¤ËÍø±×¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢Å´Æ»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Í¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤«¤é¡¢À¸³è¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤ÈIT¡¦Suica»ö¶È¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¤ò½ÅÅÀÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å´Æ»»ö¶È¤ÈÈóÅ´Æ»»ö¶È¤È¤Î³ä¹ç¤ò¸½¾õ¤Î7¡§3¤«¤é6¡§4¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇJRE POINT¤äSuica¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¡Å´Æ»¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍøÍÑ¤ä±Ø¥Ê¥«¾ÃÈñ¤Î³ÈÂç¡¢¢¸ÜµÒ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¼ý±×¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²þÁ±ÅÀ
JRÅìÆüËÜ´Î¤¤¤ê¤Î¶ä¹Ô³«Àß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÅµ¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÂçÈ½¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢JRE BANK¤Ë¤Ï²þÁ±ÅÀ¤âÂ¿¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ÎºÝ¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¡Ö¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
ºÇÂç¤ÎÇä¤ê¤Ç¤¢¤ë¡¢ÆÃÅµ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¥¯¥ê¥¢¤¹¤Ù¤¾ò·ï¤¬Ê£»¨¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÅµ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¤Ê¤ÉJRÅìÆüËÜ¤ÎÂ¾¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈID¤òÏ¢·È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
ºÙ¤«¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢³ä°ú¤Ê¤ÉÆÃÅµÍøÍÑ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î±Ä¶ÈÏ©Àþ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦´Ñ¸÷¼ûÍ×¤¬¤¢¤ëJRÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÏJRÅì³¤¤Î´É³í¤Î¤¿¤áÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆØ²ì¤Þ¤Ç³«¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÏÃÂê¤ÎJRËÌÎ¦¿·´´Àþ¤â¡¢ÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏJRÅìÆüËÜ¤Î±Ä¶ÈÏ©ÀþÆâ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¡Á¾å±ÛÌ¯¹â´Ö¤Þ¤Ç¤À¡£
ÌµÎÁSuica¥°¥ê¡¼¥ó·ô¤ò½ü¤±¤Ð¡¢ÆÃÅµ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï³ä°úÆÃÅµ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ä¥¢¡¼¤ä50ºÐ°Ê¾å¤¬Æþ²ñ¤Ç¤¤ë¡ÖÂç¿Í¤ÎµÙÆü¶æ³ÚÉô¡×¤ÎÊý¤¬¡¢³ä°úÎ¨¤¬¤è¤¯»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÅµÍøÍÑ¤ÎÈÑ»¨¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¾¼Ò¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢³«¶È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸å¤ÎÆÃÅµ²þ°¥ê¥¹¥¯¤òÁá¤¯¤â·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢´û¤ËSuica¤ä¥Ó¥å¡¼¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖJRE BANK¤ÈJRE¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¡×¡ÖJRE BANK¤ÈSuica¤ä¥Ó¥å¡¼¥«¡¼¥É¤È¤Î´Ø·¸¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖJAL¥«¡¼¥ÉSuicaÉÕ¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÇºÇ¶¯¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âSNS¤Ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖSuica¥¢¥×¥ê¡×¤ò2028Ç¯ÅÙ¤ËÅêÆþ¤¹¤ë·×²è
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÆÃÅµ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢ÍÂ¶â»Ä¹â300Ëü±ß°Ê¾å¤äµëÍ¿¿¶¹þ¸ýºÂ¤Ø¤Î»ØÄê¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢µëÍ¿¤äÇ¯¶â¤Î¿¶¹þ¸ýºÂ¤Î»ØÄêÊÑ¹¹¤Ï¡¢JRE BANK¤Ë¸Â¤é¤º¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´û¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ä¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Îµë¿¶¸ýºÂ¤ò¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Ê¤É¤Î°úÍî¸ýºÂ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤òÆ±»þ¤Ë°Ü¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¼êÂ³¤¤âÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂêÅÀ¤Î²ò·è¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤äID¤ÎÀ°ÍýÅýÇÑ¹ç¤ä¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢JRÅìÆüËÜÂ¦¤Ç¤âÁáÂ®¡¢°Ê²¼¤ÎÂÐ±þºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯6·î¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÃæÄ¹´ü¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹ÀïÎ¬¡ÖBeyond the Border¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖSuica¥¢¥×¥ê¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ò2028Ç¯ÅÙ¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖSuica¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Å´Æ»¡¦¸òÄÌ¡¢°ÜÆ°¤È°ìÂÎ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¶âÍ»¡¦·èºÑ¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥ÉÏ¢·È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢·ò¹¯¡¢³Ø¤Ó¡¢ÊªÎ®¡¢¹ÔÀ¯¡¦ÃÏ°è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤ò½ç¼¡À¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖSuica·ÐºÑ·÷¡×¤ò³ÈÂç¤·¡¢Å´Æ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈóÅ´Æ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢³ÚÅ·¡¢PayPay¡¢Ponta¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î5Âç¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£²ñ°÷ID¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡Ö¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¡×¤Î²ò¾Ã¤Ø
¤Ê¤ª¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¡×¤äÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¤Ê¤ÉÅ´Æ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂ¾¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¡Ö¥Ó¥å¡¼¥«¡¼¥É¡×¡¢¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ÖJRE BANK¡×¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ÖJRE POINT¡×¡¢EC¤Î¡ÖJRE MALL¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²ñ°÷ID¤Ê¤É¤¬ÊÌ¡¹¤À¡£2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ì¤é¤Î²ñ°÷ID¤òÅý¹ç¤·¡¢Åý°ìID¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÉÔËþ¤¬Â¿¤¤¡Ö¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤â²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷IDÅý¹ç¤ÈSuica¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡ÖSuica·ÐºÑ·÷¡×¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎÈóÅ´Æ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÀ¸³è¥½¥ê¥å¡Ý¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î±Ä¶È¼ý±×8470²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×1703²¯±ß¤ò¡¢10Ç¯¸å¤Î2033Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÇÜÁý¤µ¤»¤ë·×²è¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Suica¤ò¤Ï¤¸¤á¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤¬ÆÈÀê¾õÂÖ¤À¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤Ç¤Î¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤ÊÅ´Æ»¤ä¥Ð¥¹¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤¬2024Ç¯5·î¤«¤é¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¾è¼Ö¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Suica¤Ë¤ÏÀøºßÅª¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë
¸ø±×À¤ò»ý¤ÄÅ´Æ»»ö¶È¤â±¿±Ä¤¹¤ëJRÅìÆüËÜ¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢³ÊÉÕ¤±¤Ë¤âÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¡¢°µÅÝÅª¤Ê°Â¿´´¶¡¦¿®Íê´¶¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎJRÅìÆüËÜ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëJRE BANK¤ò´Þ¤àSuica·ÐºÑ·÷¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¡¢JR³Æ¼Ò¤ä¼óÅÔ·÷»äÅ´³Æ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¤ä³ÚÅ·¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤è¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¬¡¢¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¯²½¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÜµÒ¸º¾¯¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÎ¾¼Ò¤Ï¡¢Í¹ÊØ¶É¡¦±Ø¤Î°ìÂÎ·Ð±Ä¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢¡¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤È¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤ÎÏ¢·È¡¢¢Î¾¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¶¦Æ±¤Ç¤Î²ÃÌÁÅ¹³«Âó¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢JRÅìÆüËÜ¡¦ÆüËÜÍ¹À¯Ï¢¹ç¤Î¿ÊÅ¸¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¢£JRE BANK¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¡×
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼Â¤Ï¡¢JRE BANK¼«ÂÎ¤Ï¶ä¹ÔÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯¤È¤Ï¡¢¼«¤é¤Ï¶ä¹ÔÌÈµö¤ò»ý¤¿¤º¡¢´ûÂ¸¶ä¹Ô¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÍøÍÑ¤·¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ç¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë·ÁÂÖ¤À¡£
JRE BANK¤Î¾ì¹ç¡¢½êÂ°¶ä¹Ô¤Ï³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Î¥Ó¥å¡¼¥«¡¼¥É¤¬¶ä¹ÔÂåÍý¶È¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»ý¤Ä¸ýºÂ¤â¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¡ÖJRE¤Ï¤ä¤Ö¤µ»ÙÅ¹¡×¡¢Æ±¡ÖJRE¤È¤»ÙÅ¹¡×¡¢Æ±¡ÖJRE¤³¤Þ¤Á»ÙÅ¹¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍÂ¶â¤ÎÍÂ¤«¤ê¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÂßÉÕ¤Ê¤É¤Ï³ÚÅ·¶ä¹Ô¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤À¡£¼«¼Ò¤Ç¶ä¹ÔÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ê¤ÉÇüÂç(¤Ð¤¯¤À¤¤)¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ç§²Ä¤Ë¤âÄ¹¤¤´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ÚÅ·¶ä¹Ô¤ä½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ê¤É´ûÂ¸¶ä¹ÔÂ¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¸ÜµÒÁØ¤È¼ê¿ôÎÁ¤Î³ÈÂç¤È¤Ê¤ë¡£
¢£JRÅìÆüËÜ¡¦ÆüËÜÍ¹À¯¡¦³ÚÅ·¤ÎÏ¢·È¤Ë¤ÏÃíÌÜ
¤Ê¤ª¡¢¸½¾õ¡¢JRE BANK¸ýºÂ¤È³ÚÅ·ID¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¡¢Suica·ÐºÑ·÷¤È³ÚÅ··ÐºÑ·÷¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ë°ìÂç¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢2021Ç¯3·î¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤È³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¤¬³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ë1500²¯±ß½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JRÅìÆüËÜ¡¦ÆüËÜÍ¹À¯¡¦³ÚÅ·¤Î3¼Ò¤Ë¤è¤ëÏ¢·È¤ÎÆ°¤¤Ë¤â¤³¤ÎÀèÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¢£µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï2023Ç¯¤Ë¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯¤òÀßÎ©
¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢´û¤Ë¡¢JAL¤ä¹âÅç²°¤Ë¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ê¤É¤¬ÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µð³Û¤Î¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤Ê¤¯¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤Ë»²Æþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀè¤â¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¸ÜµÒ¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷ID¤òÂ¿¿ôÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈó¶âÍ»´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯ÀßÎ©¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£
Å´Æ»²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2023Ç¯9·î¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤¬Å´Æ»¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯¡Öµþ²¦NEOBANK¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢µþ²¦±èÀþÌó750Å¹ÊÞ¤Çµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê»È¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µþ²¦NEOBANK½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç12Ëü±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
JRÅìÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤â¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ÈÅ´Æ»¼ûÍ×¤Î¸º¾¯¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Å´Æ»»ö¶È¤«¤éÈóÅ´Æ»»ö¶È¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾®Çä¤ê¡¦ÉÔÆ°»º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¶âÍ»¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤¿¤ê¸¡Æ¤¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¸Ä¿Í¶âÍ»¤Ç¤Î¶¥Áè·ã²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë
Îã¤¨¤Ð¡¢¥É¥ëÈ¢¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤òÊú¤¨¤ëJRÅì³¤¡¢´ØÀ¾·÷¤òÊú¤¨¤ëJRÀ¾ÆüËÜ¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¡¢ÅìµÞ¤ä¾®ÅÄµÞ¡¢À¾Éð¤äµþµÞ¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤Ê¤É¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¶ä¹ÔÀßÎ©¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÈóÅ´Æ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¶âÍ»¶È¤Î¶¯²½¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
Å´Æ»²ñ¼Ò¤Ê¤É¸ÇÄê¸ÜµÒ¤ò»ý¤Ä°Û¶È¼ï¤Î¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯¤¬»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¡¢Â¿ÍÍ¤ÇÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤äÃÏ¶ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶âÍ»DX´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°Û¶È¼ï¤Î¿·µ¬»²Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¸Ä¿Í¶âÍ»¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¥Áè·ã²½¤Ë»¯(¤µ¤é)¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
----------
¹â¶¶ ¹î±Ñ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤«¤Ä¤Ò¤Ç¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
¶âÍ»¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¡¡µÒ°÷¶µ¼ø¡£»°É©¶ä¹Ô¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¾Ú·ô¡¢¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯Åù¤Ë¤Æ¶ä¹Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±»ñ»º±¿ÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Åù¤Ç³èÌö¡£2013Ç¯¤Ë¶âÍ»¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀßÎ©¡£À¤³¦60¥«¹ñ°Ê¾å¤òË¬Ìä¡£¥Ð¥Ï¥Þ¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¡¢¥Ñ¥é¥ª¡¢¥Þ¥ê¥Ö¡¢¥í¥¹¥«¥Ü¥¹¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¢¥Ë¥»¥³¡¢µþÅÔ¡¢²Æì¤Ê¤É¹ñÆâ³°¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤¡£±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ÎÃøÌ¾¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£1993Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£2000Ç¯ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂç³Ø±¡ ¹ñºÝÀ¯¼£·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê·ÐºÑ³Ø½¤»Î¡£ÆüËÜ¶âÍ»³Ø²ñ°÷¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¶ä¹Ô¥¼¥í»þÂå¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤µ¤é»Ï¤á¤ë¡©¸Ä¿ÍÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡Ù¡Ê¤¤ó¤¶¤¤¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤¼¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬À¤³¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÃÏ¶ä¾ÃÌÇ¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ ¹î±Ñ¡Ë