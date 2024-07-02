１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８３．３８ドル（＋１．８４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３８．９ドル（－０．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９３０．０セント（＋６．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６９．２５セント（＋１５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９８．２５セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５９．５０セント（＋９．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．５７（＋１．１０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８３．３８ドル（＋１．８４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３８．９ドル（－０．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９３０．０セント（＋６．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６９．２５セント（＋１５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９８．２５セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５９．５０セント（＋９．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．５７（＋１．１０）
出所：MINKABU PRESS