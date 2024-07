今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)は、テイラー・スウィフトの最新作『The Tortured Poets Department』が連続10週目となる1位に輝いた。テイラーはファースト・アルバム『Taylor Swift』(2006年 最高5位)以外、リイッシュー・シリーズを含め14作のスタジオ・アルバム全てが全米1位を獲得しており、10週以上1位に輝くのは、連続では『The Tortured Poets Department』が初、非連続では『Fearless』と『1989』(どちらも11週間)に次ぐ3作目となった。

Taylor Swift’s ‘The Tortured Poets Department’ Tallies 10th Week at No. 1 on Billboard 200 https://t.co/0FMeh07Ooj — billboard (@billboard) June 30, 2024

10週間以上1位を獲得したアルバムを3作以上持つのは、エルヴィス・プレスリー(1956〜1961年 4作)、ザ・キングストン・トリオ(1959〜1969年 3作)、ザ・ビートルズ(1964〜1967年 4作)、ホイットニー・ヒューストン(1986〜1993年 3作)に次ぎ、テイラーが5アクト目だという。2位には、グレイシー・エイブラムスのセカンド・アルバム『The Secret Of Us』が初登場。昨年リリースしたファースト・アルバム『Good Riddance』は最高52位で、新作が初の全米トップ10ヒット・アルバムとなった。『The Secret Of Us』は英国、オーストラリア、オランダで初登場1位に輝いている。3位には、カントリー・シンガー、モーガン・ウォレンが昨年3月にリリースした『One Thing At A Time』が先週の4位から1ランク再浮上した。今週新たにトップ10入りした新作は2作あり、メキシコ出身のシンガー/ラッパー、Peso Plumaの通算4枚目のスタジオ・アルバム『Exodo』が5位にチャート・インしている。Ako Suzuki