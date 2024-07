米沢 琥珀堂など約50店参加！東武百貨店 池袋本店「山形・宮城・岩手 うまいものめぐり」

東武百貨店 池袋本店では、2024年6月26日(水)から7月1日(月)までの6日間「山形・宮城・岩手 うまいものめぐり」を開催します。

東武百貨店 池袋本店「山形・宮城・岩手 うまいものめぐり」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約210坪)

期間 :2024年6月26日(水)〜7月1日(月)

営業時間:午前10時〜午後7時

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗 :約50店舗(うち初出店4店舗)

注目は「米沢牛」や「山形牛」、「仙台牛」など各県のブランド牛を使用したグルメ。

牛のうまみを味わえるハンバーガーや弁当を楽しめます。

スイーツでは旬の「さくらんぼ」や、夏の「いちご」を使用したかき氷やパフェを展開。

その他、三陸産の海鮮を贅沢にのせた弁当や、ご当地グルメなど東北3県のうまいものを豊富に紹介します。

◆ブランド牛のグルメ 山形県「米沢牛」「山形牛」、宮城県「仙台牛」

[東武限定品]《実演》

山形【米沢 琥珀堂】

「米沢牛100%ハンバーガー」

1,944円(1個)《各日販売予定50点》

米沢牛100%つなぎなしのこだわりのパティを使用。

ジューシーな脂のうまみを堪能できる。

《実演》

山形【なごみ農産】

「山形牛サーロインステーキ&焼肉弁当」

2,916円(1折)《各日販売予定50点》

山形牛サーロインステーキと焼肉を食べ比べできる贅沢な弁当。

【なごみ農産】「山形牛サーロインステーキ&焼肉弁当」

[東武限定品]《実演》

宮城【仙台味乃吉】

「低温仕上げ仙台牛ステーキと宮城名物まるごと弁当」

2,700円(1折)《各日販売予定50点》

仙台牛、石巻のかきめし、郷土料理の鮭はらこ飯を一度に楽しめる弁当。

【仙台味乃吉】「低温仕上げ仙台牛ステーキと宮城名物まるごと弁当」

◆スイーツ 旬の「さくらんぼ」や、夏の「いちご」を使用したパフェなど

[初出店][東武限定品]イートイン

山形【赤塚製氷(R)】

「さくらんぼみるく」

イートイン 1,650円(1杯)

《各日販売予定30点》

山形県産の旬のさくらんぼと山形県産生乳使用の濃厚みるくが相性抜群。

アイストッピングもオススメ。

※トッピングは別途330円

【赤塚製氷(R)】「さくらんぼみるく」

[東武限定品]イートイン

山形【高橋フルーツランド】

「やまがたさくらんぼパフェ」

イートイン 1,320円(1個)

山形県産牛乳と、さくらんぼのミックスソフトクリームに、山形県産のさくらんぼを贅沢にトッピング。

【高橋フルーツランド】「やまがたさくらんぼパフェ」

イートイン

宮城【ヴィクトリアン カフェ】

「宮城・初夏のイチゴ畑パフェ」

イートイン 1,380円(1個)

《各日数量限定》

宮城県産の卵の濃厚なプリンと、

宮城県産いちごをたっぷりと使用した華やかなパフェ。

【ヴィクトリアン カフェ】宮城・初夏のイチゴ畑パフェ

岩手【栗駒茶屋】

「5色だんご」

1,501円(5本入)

岩手県一関市厳美町特産の南部一郎かぼちゃをはじめ、すんだ、ごまこぼれ、あんこ、くるみナッツの5本セット。

色々な味を楽しみたい方にオススメ。

【栗駒茶屋】「5色たんご」

◆海鮮弁当 三陸産のサーモンやウニ、あわびを贅沢に使用

[東武限定品]《実演》

宮城【歌津小太郎】

「南三陸サーモン豪快弁当」

3,888円(1折)

《各日販売予定50点》

旬の南三陸産ブランド鮭「伊達のぎん」をはじめ、ウニやいくらなど三陸産の海の幸を盛り込んだ弁当。

【歌津小太郎】「南三陸サーモン豪快弁当」

《実演》

宮城【網地島屋】

「三陸贅沢二色弁当」

5,400円(1折)

《各日販売予定20点》

三陸産のウニといくらをたっぷりとのせた二色弁当。

【網地島屋】「三陸贅沢二色弁当」

《実演》

岩手【寿司・割烹 若大将】

「あわび・フカヒレ海鮮丼」

2,484円(1折)

フカヒレ煮やいくら、三陸産のあわびが盛られた豪華海鮮丼。

【寿司・割烹 若大将】「あわび・フカヒレ海鮮丼」

◆3県のご当地グルメ 「牛たん」「笹かまぼこ」「ずんだ」「コッペパン」

《実演》

宮城【たんや善治郎】

「牛たん極太盛り合せ弁当(ネギ塩たん、加熱式)」

3,151円(1折)

《各日販売予定50点》

極太牛たん4本と切り落としネギ塩牛たん、牛たんソーセージも入った豪華な盛り合せ。

加熱式容器なので食べる前に温め可能。

【たんや善治郎】牛たん極太盛り合せ弁当(ネギ塩たん、加熱式)

[初出店]《実演》

宮城【阿部蒲鉾店】

「手焼き笹かまぼこ」

301円(1本)

仙台名産の笹かまぼこ。

魚のうまみ、香りが引き立つ焼きたてで味わえる。

【阿部蒲鉾店】「手焼き笹かまぼこ」

山形【老舗 長榮堂】

「生ふわずんだもち」

994円(2個入)

《各日販売予定40点》

山形県鶴岡産のブランド枝豆「白山だだちゃ豆」で作ったずんだと、自家製のカスタード餅を生クリームとふわふわ食感のお餅で包んだ大福。

【老舗 長榮堂】「生ふわずんだもち」

岩手【いわて銀河プラザ】

「福田パン各種」

251円(1個)

《各日数量限定》

〈6月29日(土)・30日(日)限定販売〉

岩手県盛岡市のご当地パン。

なめらかなこしあんに、コクのあるバターをサンドしたあんバターサンドは不動の人気。

【いわて銀河プラザ】福田パン各種

【いわて銀河プラザ】福田パン各種

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※数に限りがあります。

※一部、山形県・宮城県・岩手県産以外の素材を使用している場合があります。

※6月13日(木)時点の内容です。

