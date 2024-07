植物性材料のみ使用！国分グループ「クリエイト Theアーモンドミルクヨーグルト」

国分グループは、「タニタカフェ」とコラボレーションし、国分ブランド商品「クリエイト Theアーモンドミルクヨーグルト」を使用した期間限定メニュー2種を同カフェ3店舗で提供中です。

国分グループ「クリエイト Theアーモンドミルクヨーグルト」

内容量 :300g

希望小売価格:370円(税別)

賞味期間 :製造日より21日間(要冷蔵)

1パック(300g)に約34粒分のアーモンドを使用し、ビタミンEと食物繊維を多く摂ることができます。

糖質1.7g/100gでコレステロールはゼロ。

からだの中からキレイになりたい方をサポートするヨーグルトです。

国分グループは、「タニタカフェ」とコラボレーションし、国分ブランド商品「クリエイト Theアーモンドミルクヨーグルト」を使用した期間限定メニュー2種をタニタカフェコレド室町店、同そごう横浜店、同金沢エムザ店で、2024年7月1日(月)から8月4日(日)までの期間限定で提供中。

「クリエイト Theアーモンドミルクヨーグルト」は、乳製品を使わず、植物性の材料だけでつくられた「Plant-based(プラントベース:植物由来)」のヨーグルトです。

本商品の特徴であるアーモンドの風味やなめらかな食感を生かした2種類のヘルシーメニューを、「こころの健康づくり」をコンセプトとするタニタカフェが開発しました。

▼「クリエイト Theアーモンドミルクヨーグルト」ブランドサイト

https://www.kokubu.co.jp/fc/thealmondmilkyogurt/

「タニタカフェ」コラボメニューと提供店舗について

●コラボメニュー

(1) 選べるワンプレート 夏野菜とアーモンドミルクヨーグルトのタンドリーチキン

[セット内容]ワンプレート(メイン料理、デリ、サラダ、ごはん)・スープ付き

[価格]各店舗にお問い合わせください。

アーモンドミルクヨーグルトを使ったタンドリーソースにアボカドを合わせ、チキンに乗せてグリルしました。

きゅうりやトマトなどの夏野菜や荒く砕いたアーモンドで食感を加え、フレッシュなバジルで香りをプラスしました。

厚生労働省が推奨する1日に必要な野菜の半分量を取ることができるワンプレートのメインとして選べます。

(2) レモンと黄桃のアーモンドミルクヨーグルトカムージー※

[価格]各店舗にお問い合わせください。

アーモンドミルクヨーグルトをベースに黄桃とバナナを加えたスムージー。

はちみつレモンゼリー、蒟蒻ゼリー、ナタデココなどのさまざまな“噛む具材”が入っており、食感も楽しめます。

トッピングにレモンソースと黄桃を乗せた、夏らしい噛むスムージー「カムージー(R)」です。

※カムージー(R):「噛む」ことにこだわったスムージーで、タニタカフェオリジナルの人気ドリンクメニューです。

●提供店舗

・タニタカフェコレド室町店:東京都中央区日本橋室町2-3-1 B1F

・タニタカフェそごう横浜店:神奈川県横浜市西区高島二丁目18番1号 そごう横浜店10階

・タニタカフェ金沢エムザ店:石川県金沢市武蔵町15-1 金沢エムザ 2階

