豊かな風味のチーズ！乃が美 4種チーズの「生」食パン

乃が美は、2024年7月1日(月)より、国内『乃が美』店舗にて、4種類のチーズをふんだんに使用した、濃厚な味わいの4種チーズの「生」食パンを数量限定で発売中です。

乃が美 4種チーズの「生」食パン

販売価格 :ハーフサイズ(1斤) 1,200円(税込)

販売期間 :2024年7月1日(月)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

販売対象店舗:国内店舗

※店舗によっては取り扱いがない店舗もあります。

乃が美「濃厚な味わいの4種チーズの「生」食パンを数量限定で発売中。

■4種類のチーズを贅沢に使用

・レッドチェダーチーズ

・モッツァレラチーズ

・ゴーダチーズ

・パルメザンチーズ

■『4種チーズの「生」食パン』のこだわり

厳選された4種類のチーズを贅沢に使用した、チーズ好きにはたまらない一品です。

もっちりとした食感の「生」食パンにたっぷりと4種のチーズを練りこみ、さらにゴーダチーズをトッピングして焼き上げています。

4種類のチーズの豊かな風味と、小麦の甘みが絶妙に調和しています。

■おすすめの食べ方

トーストして、チーズが少し溶けたところをそのままお召し上がりください。

また、お好みのハチミツをトッピングして頂くと、チーズの塩味とハチミツの甘味が互いを引き立て合います。

