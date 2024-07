ベストモアは、東海エリア初の完全予約制プライベート混浴サウナ「saunaM」を2024年7月1日(月)に名古屋駅徒歩7分の場所にオープンしました。

ベストモア「saunaM」

オープン日: 2024年7月1日(月)

所在地 : 愛知県名古屋市西区名駅2-25-2

アクセス : 名古屋駅より徒歩7分

営業時間 : 10:00〜23:00

定休日 : 不定休

ベストモアは、東海エリア初の完全予約制プライベート混浴サウナ「saunaM」を2024年7月1日(月)に名古屋駅徒歩7分の場所にオープン☆

オープンに先駆け、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にてお得に利用いただけるブラック会員・ゴールド会員を募集、またビジター利用にお得なチケットを販売しています。

■背景

サウナの本場であるフィンランドでは、家族や友人、カップルが一緒にサウナを楽しむ文化があります。

このフィンランドのサウナ文化に着想を得て、日本でも複数人数・異性間で楽しめるサウナ施設を広めるため今回のオープンに至りました。

より多くの方に新しい「ととのい」を実感していただけるような施設を目指しています。

■特長

1. 東海エリア初の完全予約制プライベート混浴サウナ

東海エリア初の異性間やグループでの利用が可能なサウナで、プライベートな空間でリラックスしながら楽しむことができます。

2. ととのえ親方プロデュース

「saunaM」のプロデュースを手掛けるのは、プロサウナクリエイティブ集団「TTNE」のととのえ親方こと松尾 大。

東海初のととのえ親方プロデュースサウナとなっています。

世界各地のサウナを渡り歩き、メディア出演やサウナ室のプロデュースに関わってきた彼の豊富な知識と経験を活かした設備やサービスにより最高のサウナ体験を提供します。

3. 充実した設備

各部屋には水風呂と外気浴スペースが完備されており、サウナ後のクールダウンをしっかりとサポート。

水風呂にはチラーを導入し自由に設定温度を変更することができます。

最大6名様まで利用可能な広々とした空間で、家族や友人、ビジネスパートナーと共にリラックスしたひとときを過ごせます。

4. フォトジェニックなラグジュアリー空間

サウナルームは全部で2種類。

入室するだけで高揚するラグジュアリー感あふれる空間デザインで、プロジェクターを利用して映像や音楽を流したり照明の変更ができたりと女子会やお祝い会にもおすすめ。

フォトジェニックな思い出づくりに最適です。

■クラウドファンディング概要

プロジェクト名: 名古屋駅から徒歩7分!

【本格北欧式】完全プライベート混浴サウナ会員募集

期間 : 2024年6月7日(金)〜6月30日(日)24:00

URL :

https://camp-fire.jp/projects/view/668961?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_open

【料金システム】

●ブラック会員

入会金 :100,000円

年会費 :50,000円

会員特典:利用料金20,000円(2時間)、30分無料延長付き、

2ヶ月先まで予約可能、オールインクルーシブ

●ゴールド会員

入会金 :50,000円

年会費 :30,000円

会員特典:利用料金20,000円(2時間)、1ヶ月先まで予約可能、

オールインクルーシブ

●ビジター利用

利用料金:22,000円(2時間)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 完全予約制プライベート混浴サウナ!ベストモア「saunaM」 appeared first on Dtimes.