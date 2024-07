本日7月2日(火)〜7月14日(日)の期間中、ハローキティ50周年記念イベント「Hello Kitty 50th Anniversary Market」が、ジェイアール京都伊勢丹にて開催! さっそく詳細をチェックしよう!『ハローキティ』はサンリオの人気キャラクター。1974年にデザインが制作され、2024年で50周年を迎える。ファンによる人気投票「サンリオキャラクター大賞」では、史上初の12連覇を達成(1998年〜2009年)。2024年は5位にランクインし、今でも高い順位を保ち続けている。

このたび開催される「Hello Kitty 50th Anniversary Market」では、50周年を記念した限定アイテムをはじめ、通常の店舗では手に入らないイベント限定アイテムやフォトスポットが登場。また、「サンリオキャラクターズ POP‐UP SHOP」も同時開催。バラエティ豊かなラインナップで約1000点のサンリオキャラクターグッズが揃う。気になる限定アイテムは、ゆらゆらアクリルスタンド、横浜文明堂どら焼き、HELLO KITTY 50thトートバッグ、燕三条ステンレスタンブラーなど、幅広いラインナップで展開。どれも「50」のロゴが印象的で、特別感あふれる仕様となっている。お買いあげプレゼントも見逃せない。イベント期間中、会場内にて1会計3300円(税込)以上の購入で、ハローキティの双子の妹「ミミィ」のスタンドアップカードがプレゼントされる。平日は先着50枚、土・日は先着100枚となっている。なお、「Hello Kitty 50th Anniversary Market」は、ジェイアール京都伊勢丹を皮切りに、ジェイアール名古屋タカシマヤ、大丸梅田店、銀座三越、東武百貨店 池袋本店、大丸札幌店、福岡三越、松坂屋静岡店と、全国を巡回していく。ファンの方は要チェックだ。(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650985