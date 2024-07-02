２日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０４：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言

０８：５０ 日・マネタリーベース

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

１８：００ ユーロ・失業率

２２：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長がＥＣＢ（欧州中央銀行）主催の討議に参加

２２：３０ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：霞ヶ関Ｃ<3498>，放電精密<6469>

※東証グロース上場：ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>



出所：MINKABU PRESS