歌手や俳優など、多方面で活躍しているユク・ソンジェの、ソロとしては初めてとなる来日ファンミーティング「2024 YOOK SUNG JAE 個人展 : Look Closely (1995作) in Japan」を6月21日に東京国際フォーラム ホールCで、6月28日にNHK大阪ホールで開催し、日本のファンと久しぶりの再会を果たした。



【写真】ソンジェはファンとともにミッションに挑戦

5月に発売したソロアルバムのタイトル曲「Be Somebody」を披露し、ファンミーティングの幕を開けると、ステージに登場したユク・ソンジェは流暢な日本語と、持ち前のトークセンスでMCの古家正亨氏と息の合ったトークを展開。久しぶりに会う日本のメロディ(BTOBファンの総称)を見渡し再会を喜びながら、何度も声をかけてコミュニケーションを楽しんだ。



今回のファンミーティングのコンセプトは「展示会」。〝ユク・ソンジェ〟という作品を満喫するためのコーナーがたくさん準備され、最近の写真を一緒に見るコーナーでは、5月に発売されたニューシングルアルバム「EXHIBITION:Look Closely」のアルバムフォトと日常の写真、そしてピアノを演奏する動画を公開しながら、エピソードを聞かせてくれた。



日本公演のため、特別に準備された米津玄師の「Lemon」のカバーでは、歌唱力を存分に発揮し客席のファンを感動させた。VTRを挟み、アルバム収録曲の「The Ghost」で2部の幕を上げると、続いてはアンバサダーモデルゲームのコーナー。お題として登場するアイテムの広告モデルになりきり、関連するミッションにも挑戦。カメラをお題としたミッションでは、選ばれたファンと一緒に写真を撮ることとなり、ソンジェが直接客席に降りてメンバーを選抜。見事ミッションをクリアしたメンバーには、VTR中に作っていたブレスレット、そして2ショット写真という豪華なプレゼントが贈呈された。



ゲームの興奮も冷めやらぬ中、別れを惜しみながら未発表曲「少しずつ(점점)」を披露。曲中で「また会えるまで元気でいてほしいです。すぐ来るからね」とファンへのメッセージを伝え、終始和やかなムードで本編が終了。



ソロアーティストとして、新たな挑戦をする決意が書かれた直筆の手紙が映像で流れると、客席からのアンコールに応えるようにソンジェが再登場。ファンからのサプライズで客席に掲げられたスローガン「私たちの自慢のソンジェ♡いつも大好きやで♡」を見て「僕のほうがもっと大好きやで!」とうれしそうな笑顔を見せた。



東京公演では、ソロアーティストとしてのソンジェを応援してくれるファンの名前を「〝6(ロク)たち〟」と名付けたソンジェ。大阪でも公演中「〝6たち〟~!」と叫ぶと、客席からは指で作ったロクポーズでファンからもソンジェへ愛を伝えた。



最後は、アルバム収録曲「Without you」を歌いながら客席に降りて盛り上げた。「さみしいな」とファンとの別れを惜しみながらも「もっと素敵になって戻ってくる」と最後の別れを告げた。イベント終了後にはお見送り会も行われ、ファンへの愛情を惜しみなく表現した。



【2024 YOOK SUNG JAE 個人展 : Look Closely (1995作) in Japan】

2024年6月14日(金) 東京国際フォーラム ホールC

2024年6月28日(金) NHK大阪ホール

主催:株式会社フラウ・インターナショナル

協力:I WILL MEDIA



(よろず~ニュース編集部)