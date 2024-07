触れず、臭わず、空間に溶け込む！Re・De「Re・De Bin スマートダストボックス」

「Re・De」は、新製品となるスマートダストボックス「Re・De Bin」を、2024年7月12日(金)よりRe・De公式オンラインショップおよび全国の取扱店舗にて発売します。

Re・De「Re・De Bin スマートダストボックス」

型名 :SDB01A-22

本体色:ホワイト

価格 :13,970円(税込)

A-Stageが展開する、心地をリデザインするウェルネスブランド「Re・De」は、新製品となるスマートダストボックス「Re・De Bin」を、2024年7月12日(金)よりRe・De公式オンラインショップおよび全国の取扱店舗にて発売。

発売に先立ち、2024年7月1日(月)より、Re・De公式オンラインショップおよび全国の取扱店舗にて予約販売を開始します。

URL:

https://pixela-group.jp/press/2024/20240701.html

「Bin」とは、「ごみ箱」、「何かをごみ箱に入れる[捨てる]」ことを意味します。

Re・De Binは、普段何気なく行っているごみを捨てる行為と、ごみ箱のあり方を捉え直し、心地よくリデザインしたいという想いから生まれました。

例えば、結婚やひとり暮らしのための引っ越し、心機一転の模様替えなど、生活スタイルが変化する時が、ごみ箱を変えるタイミングかもしれません。

何気なく選んでいるごみ箱に、あなたらしい暮らしのための新しい選択肢を提案します。

■新製品「Re・De Bin」の特長

衛生的なスライド開閉

・置く場所を選ばず、衛生的なスライド開閉

・3段階の人感センサーを搭載し、タッチレスでスマートにごみ捨て

・オゾンによる除菌・脱臭で、においや菌の発生を抑制

・空間や用途に合わせて高さ調整が可能

・どんな空間も邪魔しない、シームレスなデザイン

・永く使えて、高コストパフォーマンス

■特徴

<置く場所を選ばず、衛生的なスライド開閉>

上部のスペースを気にせず設置できる、スライド開閉を採用。

イヤなにおいの広がりも抑えます。

<3段階の人感センサーを搭載し、タッチレスでスマートにごみ捨て>

人感センサーを搭載し、ふたの前に手をかざすだけで、自動でふたが開きます。

センサーの感知エリアは約15〜35cmの間で3段階に調整できるようになっており、ストレスフリーなゴミ捨てを叶えます。

タッチスイッチに軽く触れると、手動で開閉も可能です。

3段階の人感センサーを搭載し、タッチレスでスマートにごみ捨て

<オゾンによる除菌・脱臭で、においや菌の発生を抑制>

専用ボタンを3秒間押すと、ごみ箱内にオゾンを放出。

生ごみやペットケア用品などの硫化水素や、アンモニアの臭気に反応し、におい分子を酸化・分解します。

オゾンによる除菌・脱臭で、においや菌の発生を抑制

※オゾンとは:大気の自浄作用を担っている自然界に存在する気体です。

オゾンは3つの酸素原子で成っており、そのうちのひとつが近くの菌やウイルスなど別の物質と強く結び付くことで酸化し、悪臭の元になる分子を完全に破壊、分解する性質があります。

そのため、より効果の高い除菌・消臭効果があることが実証されています。

<空間や用途に合わせて高さ調整が可能>

高さの異なる2種類の脚 (長脚150mm・短脚60mm) が付属しており、脚無し、短脚、長脚と3つのパターンで使用が可能。

キッチンには長脚、リビングのソファ横には脚無など、空間や用途に合わせて調整できます。

脚を伸ばすと虫を寄せ付けにくくなり、掃除の際も本体を動かさずに済むため、清潔な状態を保てます。

空間や用途に合わせて高さ調整が可能

<どんな空間も邪魔しない、シームレスなデザイン>

ホワイトカラーのボディと床面に馴染むグレーの脚。

洗練されたカラーリングは、周りの家具に依存せず、こだわりの空間を邪魔しません。

市販のごみ袋を設置可能で、設置したごみ袋は外から見えない設計になっているため、人目に着く場所に置いても安心です。

※平置きで横幅55cm以上のごみ袋に対応しています。

どんな空間も邪魔しない、シームレスなデザイン

<永く使えて、高コストパフォーマンス>

本体は錆びにくい塗装が施されたスチール製で、水滴がついてもサッと拭くだけで清潔に保てます。

電池式で、単3電池6本を1度交換するだけで最大4ヶ月の稼働が可能です。

※使用条件や環境によって前後します。

永く使えて、高コストパフォーマンス

※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。

※ 2024年7月1日より、本社を上記所在地に移転しました。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 触れず、臭わず、空間に溶け込む!Re・De「Re・De Bin スマートダストボックス」 appeared first on Dtimes.