15種類のオリジナルスパイス使用のカレールーも！エム・トゥ・エム／サミット「洋食屋シリーズ」

エム・トゥ・エム/サミット「洋食屋シリーズ」

エム・トゥ・エムは、「サミット」とカレールー等3種類を共同開発し、2024年7月2日(火)よりサミット全店(124店舗)にて販売中。

■サミットとの共同開発商品3種の紹介

1. 「洋食屋のカレールー甘口 120g 4皿分」298円(税込322円)

15種類のオリジナルスパイスを使用したカレールーです。

お子様も食べやすいようにマイルドな辛さに仕上げました。

国産小麦100%の小麦粉を使用、化学調味料不使用です。

2. 「洋食屋のカレールー中辛 120g 4皿分」298円(税込322円)

オニオン、トマトピューレ、アップルピューレなど厳選した素材と15種類のオリジナルスパイス、国産小麦100%の小麦粉をじっくりと釜で炒めて丁寧に仕上げた、コク深い旨味のカレールーです。

化学調味料不使用です。

3. 「洋食屋のハッシュドビーフ 120g 4皿分」298円(税込322円)

赤ワインとナチュラルチーズで濃厚な味わいに仕上げたハッシュドビーフルーです。

洋食屋さんの贅沢な味わいをご家庭で手軽に楽しめます。

国産小麦100%の小麦粉を使用、化学調味料不使用です。

●サミット店舗情報

https://www.summitstore.co.jp/store/

■サミット 一般食品部バイヤー 柴田 長次郎氏のコメント

競争が激しいカレー売場において、同社のオリジナリティを発揮できる商品を製造して頂けるメーカー様を全国飛び回って探していたところ、同社の店舗から程近い鎌倉の地にて、こだわりのカレーフレークを作る工場があると知り、会いにいったのが始まりです。

特に商品開発の責任者である工場長の「神の舌を持つ男」とも評される、繊細な味を感じ取り、再現する力量を目の当たりにし、同社の商品をぜひお任せしたいと考え、頼み込んで商品化が決まりました。

厳選した素材、配合にて緻密に創り上げられた絶品カレー、ハッシュドビーフをぜひご家庭で楽しめます。

※写真は調理例のイメージです

