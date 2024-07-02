ポルトガルvsスロベニア 試合記録
【EURO2024決勝トーナメント1回戦】(コメルツバンク・アレーナ)
ポルトガル 0-0(PK3-0)スロベニア
<退場>
[ス]M. Kek(105分+1)
<警告>
[ポ]ジョアン・カンセロ(107分)、Roberto Martínez(111分)
[ス]V. Drkušić(32分)、Ž. Karničnik(37分)、ヨン スタンコヴィッチ(101分)、ジャカ・ビヨル(106分)、J. Balkovec(107分)
観衆:46,576人
└守護神D・コスタが驚異の3人連続PKストップ!! ポルトガルがスロベニアとの激闘を制して8強進出
ポルトガル 0-0(PK3-0)スロベニア
<退場>
[ス]M. Kek(105分+1)
<警告>
[ポ]ジョアン・カンセロ(107分)、Roberto Martínez(111分)
[ス]V. Drkušić(32分)、Ž. Karničnik(37分)、ヨン スタンコヴィッチ(101分)、ジャカ・ビヨル(106分)、J. Balkovec(107分)
観衆:46,576人
└守護神D・コスタが驚異の3人連続PKストップ!! ポルトガルがスロベニアとの激闘を制して8強進出