日経225先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円安の3万9480円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40196.45円 ボリンジャーバンド3σ
39744.83円 ボリンジャーバンド2σ
39552.00円 5日移動平均
39480.00円 2日夜間取引終値
39293.22円 ボリンジャーバンド1σ
39095.00円 一目均衡表・転換線
38907.20円 75日移動平均
38841.60円 25日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38785.00円 一目均衡表・基準線
38477.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38389.98円 ボリンジャーバンド-1σ
37938.37円 ボリンジャーバンド2σ
37486.75円 ボリンジャーバンド3σ
35987.05円 200日移動平均
246.10円 1日日経平均株価現物終値
株探ニュース
40196.45円 ボリンジャーバンド3σ
39744.83円 ボリンジャーバンド2σ
39552.00円 5日移動平均
39480.00円 2日夜間取引終値
39293.22円 ボリンジャーバンド1σ
39095.00円 一目均衡表・転換線
38907.20円 75日移動平均
38841.60円 25日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38785.00円 一目均衡表・基準線
38477.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38389.98円 ボリンジャーバンド-1σ
37938.37円 ボリンジャーバンド2σ
37486.75円 ボリンジャーバンド3σ
35987.05円 200日移動平均
246.10円 1日日経平均株価現物終値
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