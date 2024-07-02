　2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円安の3万9480円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40196.45円　　ボリンジャーバンド3σ
39744.83円　　ボリンジャーバンド2σ
39552.00円　　5日移動平均
39480.00円　　2日夜間取引終値
39293.22円　　ボリンジャーバンド1σ
39095.00円　　一目均衡表・転換線
38907.20円　　75日移動平均
38841.60円　　25日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38785.00円　　一目均衡表・基準線
38477.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38389.98円　　ボリンジャーバンド-1σ
37938.37円　　ボリンジャーバンド2σ
37486.75円　　ボリンジャーバンド3σ
35987.05円　　200日移動平均
246.10円　　1日日経平均株価現物終値


株探ニュース