で展開されたマーベルドラマ「ジェシカ・ジョーンズ」(2015-2019)とスーパーヒーロー集結スピンオフドラマ「ディフェンダーズ」(2017)で探偵のジェシカ・ジョーンズ役を演じたクリステン・リッターが、(MCU)に同役で復帰する意欲を見せている。

2024年初頭、旧Netflixで展開された「デアデビル」をはじめとする通称「ザ・ディフェンダーズ・サーガ」が、MCUの“正史”であることが公式に。この点について、「現在MCUでジェシカ・ジョーンズはどこにいるのでしょうか?どんなことにも備えられるようにしていますか?」と米より質問されたリッターは、「100%です。準備は出来ているし、もちろんすぐにでも飛んで行きますよ」と回答し、並々ならぬ意気込みを見せた。

さらに、「彼女は本当に大好きなキャラクターだし、長いこと私の人生の一部でした」と続けるリッター。「このキャラクターを5年間演じましたし、自分にとっても、多くの女性と男性にとっても大切なキャラクターです。だから機会があればぜひって感じです。もう予備のジャケットを持っているかもしれないし、持っていないかもしれないですよ(笑)」とも付け加えた。リッターが言及した“ジャケット”とは、ジェシカ・ジョーンズのトレードマークである黒のレザージャケットのことを意味していると思われる。

ちなみに以前リッターは、「ジェシカ・ジョーンズ」の劇中で着用したTシャツ姿の画像に、「わかる人にはわかる」と意味深なコメントを添えてSNSにしていたこともある。

現時点でMCUには、「ザ・ディフェンダーズ・サーガ」から、デアデビル/マット・マードック役のチャーリー・コックスとキングピン/ウィルソン・フィスク役のヴィンセント・ドノフリオが合流済み。MCUで蘇る新ドラマ「デアデビル: ボーン・アゲイン(原題)」では、パニッシャー/フランク・キャッスル役のジョン・バーンサル、カレン・ペイジ役のデボラ・アン・ウォール、フォギー・ネルソン役のエルデン・ヘンソン、ブルズアイ/ベンジャミン・ポインデクスター役のウィルソン・ベセルもカムバックする。

これだけのメンバーが復帰するとなれば、このリストにリッターが加わる可能性も十分にありそうだ。朗報を待ちたい。

「デアデビル:ボーン・アゲイン(原題)」は、2025年3月ににて配信予定。

Source:

The post first appeared on .