「バイデンは認知機能のテストを受けろ。クリアできないはずだ」テレビ討論会で”ボケ老人”と化したバイデンが、トランプに完敗…激化する「撤退要求」と「バイデンの代打」の可能性

大失態を連発

「67% vs 33%」――。

今年11月の米大統領選挙で再選を目指す現職のバイデン大統領(81歳)が現地時間の先週木曜日(6月27日)、アトランタ(ジョージア州)で開催された米大統領選挙の第1回テレビ討論会で、自ら選挙戦の遂行を困難にする大失態を連発した。

1時間半ほどの討論の間に、支持者らが目を覆うような事実関係の言い間違いや論戦で言葉が出て来ない立ち往生を繰り返し、かねて懸念されていた大統領職を向こう4年間全うするには高齢で衰えているという不安材料を自ら裏付ける格好となったのだ。

混迷は深く、民主党びいきで知られるニューヨーク・タイムズ紙が翌28日付のインターネット版で「To Serve His Country, President Biden Should Leave the Race」(国を救うため、バイデン大統領は選挙戦から撤退すべきだ)と題する社説を掲載し、「4年前の彼ではない」「トランプ氏の嘘、失敗、恐ろしい計画の責任を問うのに苦労した」「発言を最後まで言い終えるのに苦労したことも一度や二度ではなかった」などとして、バイデン氏に対し、「今できる最大の公益は、再選を目指して出馬しないことを発表することだ」と選挙戦から撤退するよう要求する事態も起きている。バイデン氏が続投するにしろ、民主党がピンチヒッターを立てるにしろ、民主党内は立て直しにかなりの時間を要しそうな雲行きなのである。

その一方で、周知だが、敵失で優位に立った共和党のトランプ前大統領は、2020年の大統領選挙の結果を受け入れず、支持者を煽って、米議会議事堂に暴徒を乱入させた罪など、いくつもの罪で訴追を受けている。そればかりか、外交・通商面でも、1期目の就任直後に、世界的な地球温暖化対策の枠組みである「パリ協定」や太平洋地区の自由貿易協定「TPP」から躊躇せず撤退したような異端児だ。今回のテレビ討論会は、結果として、米国だけでなく、国際社会や日本にとっても危うい未来が到来するリスクをかつてないレベルに押し上げている。

討論会の開始直後から、バイデン氏の影はまるでかげろうのように薄かった。かすれた声はあまりに小さく、ぼそぼそと何を言っているがわからない。中継するテレビのボリュームを上げでも、口をもごもごさせているだけで、いったい何を言おうとしているのかが聞き取りづらい状況だったのだ。

冒頭で、トランプ氏がバイデン氏を攻めたのは、バイデン政権が手こずっているインフレ対策だった。先攻のバイデン氏が、「(トランプ氏から)政権を引き継いだときに経済はすでに崩壊していた」「トランプ氏はパンデミック処理で経済が大暴落する状況を残し、失業率は上昇していた。2兆ドルの減税をし、どの大統領よりも財政赤字を増やした」などとジャブを放ったかに見えたものの、トランプ氏は米国の消費者物価上昇率が2022年になって跳ね上がったことを引き合いに出して「(バイデン氏に政権を)引き継いだ時に9%のインフレはなかった」とあっさりと逆襲した。

消費者物価上昇率は先月(5月)になって、3%台まで低下している。とはいえ、なお水準としては高く、家計を圧迫しているうえ、米連邦準備理事会(FRB)が政策金利を高止まりさせており、住宅ローン金利や家賃が高騰した問題もある。それゆえ、トランプ氏がまず緒戦で、有権者へのアピールに成功する展開となった。

そして数分後。突然、バイデン氏は訳の分からない言葉を発してしまった。「我々はついにメディケアを破壊する」と。胸の内では、懸案だった医療制度の拡充を果たしたと誇示したかったのだろうが、言い間違えてしまったとしか考えようがない。

ちょっと解説しておこう。このメディケアというのは、米国独自の医療保険制度のことである。実際のところ、米国には、公的医療保険制度が2つ存在する。第1が、このメディケアで、65 歳以上の高齢者と障害者が対象だ。第2は、低所得者が対象のメディケイドである。この2つの制度の対象でない人々は、医療保険の恩恵を受けたければ、自ら民間の医療保険に加入する必要がある。大部分の人は民間医療保険に加入せざるを得ないのが実情だ。医療費が高い米国では、この民間の医療保険費の支払いに窮する人が非常に多い。

そうした中で、メディケアと社会保障は、バイデン政権が今年3月の一般教書演説で、富裕層や法人に対する増税を軸に今後10年間で財政赤字を3兆ドル(約440兆円)減らすことを目標にする緊縮予算案を打ち出す中で、例外的に「保護し、強化する」対象と説明してきたのがメディケアだ。こうしたことから、社会的な弱者への思いやり政策として、バイデン氏は討論会の場でこの政策を自らの公約として誇示したかったのだろう。

ところが、バイデン氏は失言し、逆のことを口にしてしまい、慌ててしまったものと推察される。こうしたミスは、バイデン氏が通常の演説の際に使い慣れているであろうプロンプター(ディスプレーに演説を映す装置)が無いばかりか、予め用意した紙の原稿を持ち込むことも禁じていたテレビ討論会ならではのハプニングだったとみられる。

“ボケ老人”と化したバイデン

しかし、視聴者の目に移ったのは、大統領には相応しくない、一瞬にして“ボケ老人”と化したバイデン氏の姿だった。

そして、トランプ氏はこの機を逃さず、勝ち誇って突っ込んだ。「彼(バイデン氏)は正しい。メディケアを破壊しようとしている」「数百万、数千万の人(不法移民)が(米国に)入ってきて、社会保障を壊すだろう」と、持論の移民締め出し問題の主張を展開する場に変えてしまったのである。トランプ氏は討論会の間、随所で、司会者の質問を無視して、バイデン氏に対する「攻撃材料」として不法移民問題を持ち出した。

メキシコ国境から流入する不法入国者の急増は、共和党支持者だけでなく、民主党支持者の中にも犯罪の増加要因として懸念する声が少なくない。このことを周到に計算に入れた、トランプ氏ならではの揺さぶりだった。

トランプ氏は「我々は歴史上もっとも安全な国境を作っていた」と大風呂敷を広げる一方で、バイデン政権が国境を「開けっぱなし」にしたなどと大袈裟に非難することも忘れなかった。実際のところ、バイデン氏は今年6月、難民の申請を大幅に制限する大統領令を発するなど一定の対策を講じているが、トランプ氏との論戦で、有効な主張をできず、最後までほとんど切り返せなかった。

討論会の結果を左右することになった年齢問題では、司会者から「2期目の終わりには86歳になる」と質されて、バイデン氏は「私はキャリアの半分で、政治の世界で最年少だとして批判されてきた。上院議員に当選したのは史上2番目の若さだった。が、今は私が最年長だ」と応じ、話題を転じて「私がしてきたことを見てください。私は、彼が私に残していったようなひどい状況を好転させ、5000万件の新規雇用を創出した」などと、話題を彼の実績に切り替えようとした。しかし、間の取り方が稚拙で、とても年齢問題にきちんと答えたとは受け止め難く、尻すぼみの印象を免れなかった。

ここでも、トランプ氏はすかさず、バイデン氏の隙につけ込んだ。自らが認知機能テストを受けたことを披露したうえで、「(バイデン氏に対して)本当に簡単なものでいいから彼にも受けてみてほしい。(クリア)できないはずだ」などとあげつらわれてしまった。

もう一つ。攻めるべきところで攻めきれず、論戦に長けた“議会の子”バイデン氏の衰えと受け止められたのは、2021年1月の連邦議会に対する議事堂襲撃事件を巡るやりとりだろう。バイデン氏は「3時間、彼は何もしていなかった。共和党員も電話したが何もしなかった」と切り出し、襲撃事件で捕まった人々に恩赦を与えようとしているとの問題提起もした。

これに対し、トランプ氏は、「(バイデン氏が、政治的な意図で)司法を武器にした」とバイデン氏による陰謀論を示唆したうえで、自身は襲撃は指示しておらず、「平和的に解決しろと言っただけだ」などと自己弁護した。

実際には、トランプ氏がSNSを使い、支持者らに対して「議会に向かへ」という趣旨の呼びかけをしたことは周知である。それでも、バイデン氏はそうした点を追求できなかった。バイデン氏の追及不足に対し、民主党支持者の多くがいら立ちを募らせたと報じられている。

極め付きは、ウクライナに対する侵略戦争を続けるロシアへの対応を巡る議論だったのではないか。

トランプ氏は自身が大統領在任中に侵攻がなかったとしたうえで、「プーチン(ロシア大統領)に(バイデン氏でなく)尊敬される大統領がいたなら、ウクライナ侵略はなかっただろう」と言い放った。そして、自身が大統領選で勝利を収めれば、大統領に就任する前に「戦争を終わらせてみせる」と大見得を切ったのである。

「首のすげ替え」は難しい

挙句の果てに、以前と変わらぬアメリカ第一主義者であることを知らしめるかのように、米国を除く北大西洋条約機構(NATO)加盟国から「もっと資金を拠出させるべきだ」と同盟国の神経を逆撫でする発言も厭わなかった。

こうした言いたい放題の暴言の連発に対し、バイデン氏は「これほど愚かな話は聞いたことがない。この男は(米国を)NATOから脱退させたがっている。我々の強みは同盟関係にある」と返すのがやっとだったのだ。

冒頭で記したように、討論会に対する評価は、バイデン氏に厳しいものだった。米ニュース専門チャンネルのCNNが討論会の直後に発表した世論調査によると、共和党のトランプ氏が勝利したと回答した人は全体の67%、バイデン氏が勝利したと人は同33%と、バイデン氏はダブル・スコアでトランプ氏に敗れた。

CNNだけではない。米国の政治サイト「リアル・クリア・ポリティクス」によると、大統領選の当選予想サイトの平均は、バイデン氏の勝利を予想する向きが討論会前の35.7%から討論会後に22.2%に急落。対照的に、トランプ氏を勝者とする予想は討論会後に54.8%と討論会前より3ポイント上昇した。

こうした状況に爆発した民主党支持者の不満を代弁して見せたのが、米紙ニューヨーク・タイムズである。冒頭で述べたように、社説で、バイデン氏に対して、自ら大統領選挙戦から撤退するように促したのである。

だが、民主党では、バイデン氏に大統領選からの撤退を求める声は出ておらず、民主党の大統領候補の首のすげ替えは決して容易ではなさそうだ。

そもそも、首のすげ替えは難しい。大統領選を戦う民主候補を選ぶ予備選はすでに終了し、バイデン氏が代議員の大半を獲得して指名が確定しているからだ。バイデン氏の獲得代議員数は、AP通信の集計によると、これまでに3937人中の3,894人に及んでいる。同党の規則では同氏が立候補を断念しない限り、この代議員たちはバイデン氏に投票する義務がある。

実際のところ、当のバイデン氏は闘い続ける覚悟を鮮明にした。同氏は討論会から一夜明けた現地時間の金曜日(6月28日)、大統領選のすう勢を決めるカギを握る激戦区7州のひとつ南部ノースカロライナ州で開かれた集会で演説、打って変わったアグレッシブな姿勢を打ち出した。討論会については「私は若くはない。討論も以前ほどうまくはできない」と認めたものの「倒された時は立ち上がらなければならない」と巻き返しへの強い意欲を見せたのだ。詰めかけた聴衆は、バイデン氏の言葉に熱狂した。この変身の背後には、バイデン氏に大きな影響を与える同氏の妻ジルさんの変わらぬサポートがあったとされている。

党内の実力者たちもバイデン氏支持で足並みが揃っている。

討論会が行われた日(27日)の夜、民主党内のトップを切る形で、バイデン氏擁護の声を挙げたのは、CNNのインタビューに応じたハリス米副大統領だ。彼女は「米国民が注目すべきなのは、バイデン大統領が在任中に何を成し遂げてきたかであって、(この日開催された)大統領選討論会の壇上でのパフォーマンスではない」と主張。「私は3年半の実績について話している。それは歴史的なものだった」と言い、「NATOとの連携強化や雇用の創出」と成果を並べてみせた。

オバマ「信じてほしい」

仮にバイデン氏が撤退すれば、有力な後任候補の1人になると見なされているカリフォルニア州知事のニューサム氏も討論会の会場で、マスメディアから「バイデン氏を大統領候補から外すべきではないのか」と問われ、自分は「古風」なので、バイデン氏が元気かどうか騒ぐより、討論会で話題になった「中身と事実」が大事だと思うと答えた。そのうえで、「(撤退は)不要だ」と明言した。「一度のパフォーマンスで背を向けることはない」とも強調した。

さらに、オバマ元大統領はX(旧ツイッター)に投稿し、「悪い討論の夜は起こり得る。が、信じてほしい、私には、今回の選挙が、人生を通じて人々のために戦ってきた人物と、自分自身のことしか考えていない人物のどちらを選ぶかの選択であることに変わりがないとわかっている。真実を語り、正しいことと間違ったことを知り、アメリカの人々に率直に伝える人物と、自分の利益のために平気で嘘をつく人物のどちらを選ぶかの選択なのです。昨夜、それが変わったわけではない」と書き込んで、引き続きバイデン氏を支持していく考えを表明した。

こうした実力者たちの発言の背景には、まだ9月の期日前投票や11月の投票まで時間があり、討論会のダメージを回復するために必要な時間は十分あるという判断がある。加えて、万が一、この段階になってバイデン氏が撤退した場合、民主党内にはまとめあげられる有力候補が見当たらず、左派との対立などが表面化。党が分裂しかねないという懸念が強いことも見逃せないとされている。

だが、討論会におけるバイデン氏の自滅で、トランプ氏がこれまで以上に優位な立場に立ったことは否定できない。トランプ氏陣が大きな失策でも犯さない限り、この優位が崩れるとは考えにくい。

とはいえ、猜疑心が強く、外交や安全保障すらビジネス的なディール(駆け引き)としか捉えられないことが1期目の政権運営で明らかになっている、あのトランプ氏が再任されれば、日米同盟を基軸とする日本の安全保障政策が揺さぶられる日が来ないとは言い切れない。

中国とのデカップリング(分断)が急ピッチで進む経済、通商政策では経済規模の小さい日本が早々に米国と袂を分かつことは難しい。

だからと言って、同盟国と仮想敵国を区別せずディールを仕掛けることを好むトランプ氏が及ぼすリスクを無視することはできない。

静かに、国内で、米国に依存し過ぎない外交や通商、防衛策作りの検討が必要だ。そういう新しい時代の到来への備えを、米大統領選の結果を待たずに着手することが重要になっている。

