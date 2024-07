【NO LIMIT! サマー 2024】7月3日~9月1日 開催予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが7月3日より開催する「NO LIMIT! サマー 2024」。開催に先駆けて、期間中に販売されるグッズとフード情報が解禁となった。本稿では、そのラインナップをご紹介する。

「スーパーマリオ」からは、昨年に引き続き「ウォーターシューター」が再登場。キャップやチェーン付きサングラスのほか、マリオ、ヨッシー、ピノキオのフード付きタオルなども販売される。

「ワンピース」からは、「ワンピース・プレミア・サマー 2024」開催に合わせてTシャツやタオル、プリントクッキーなどが登場。「ミニオン」からは、7月19日公開の映画「怪盗グルーのミニオン超変身」で新登場する「ロン」のポップコーンバケツなどが販売となる。

「ONE PIECE」ショップ内観

Tシャツ 4,500円

マフラータオル 2,100円

プリントクッキー 1,800円

麦わら帽子 4,300円

ウォーターシューター 3,500円

キャップ 各3,800円

バケットハット 各4,200円

ひんやりタオル 2,900円

チェーン付きサングラス 各3,800円

フード付きタオル 各4,000円

クールパック付きタオル 各2,500円

カバー付きブランケット 4,000円

クールネックリング 3,800円

キリフキファン 3,200円

麦わらの一味レストラン

ルフィのもりもり!肉盛りプレート 2,400円

ジンベエの和風な鶏の味噌焼きプレート 2,200円

ロビンの華麗なフィッシュサンドプレート 2,200円

左から、ナミのキラキラみかんパフェ、サンジのガトーショコラ~ラズベリー~ 各950円

樽マグカップ(ルフィ・ゾロ) 各1,400円

左から、チョッパーのフルーティー・ピーチソーダ 750円、ロビンのハナハナ・ブルーベリーフラッペ 900円

左から、ゾロの抹茶チュリトス 750円、サンジのプロヴァンス風ポークリブ ~トマト&ハーブ~ 900円

サンジのメロリンフローズン・スムージー~ピーチ&レモン~

ロストワールド・レストラン:ジュラシック・ファミリープレート 8,500円

ロストワールド・レストラン:ジュラシック・ビーフステーキプレート 3,000円

ロストワールド・レストラン:ガーリック・ローストチキンプレート 2,700円

ロストワールド・レストラン:マッサマン&レッドカレープレート 2,400円

ロストワールド・レストラン:ベジタブル・フォープレート 2,100円

ロストワールド・レストラン:ジュラシック・キッズプレート 1,400円

ロストワールド・レストラン:スパイシーチリポテト 650円

ロストワールド・レストラン:左から、ベジタブル・スプリングロール 650円、フライドワンタン&ベジタブルスープ 550円

ロストワールド・レストラン:左から、琥珀とマンゴーの豆花 800円、ヴォルケーノ・フレンチトースト 1,500円

メルズ・ドライブイン:クランチ・タコスバーガーセット 1,900円

ルイズN.Y.ピザパーラー:ルイズ・ピッツァセット ガーリック・シュリンプ 1,950円

ビバリーヒルズ・ブランジェリー:左から、マスクメロンのケーキ ~フロマージュブラン~ 900円、レモンとマスカルポーネのケーキ 900円、ダブルプリン・ミニパフェ ~2種の柑橘~ 900円

パークサイド・グリル:アンガス牛と阿波尾鶏のグリルプレート ガーリックライス添え 3,500円

パークサイド・グリル:アンガス・エイジングステーキ カレー 3,200円

パークサイド・グリル:パークサイド・グリル プレミアム・ハンバーガー 3,000円

アズーラ・ディ・カプリ:サマー・スペシャルパスタセット 3,200円

フィネガンズ・バー&グリル:フィネガンズ・フローズンカクテル。左から、~キウイ&ミント~、~アップル&ホワイトサワー~。価格はアルコールが各1,150円。ノンアルコールが各1,050円

ザ・ドラゴンズ・パール:ザ・ドラゴンズ・パール・コンボ 1,600円

ユニバーサル・マーケット内トローリー・トリート:ギャラドスのぐるぐる! スムージー ~ソーダ&パイン~ 950円

ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド前カート:フシギダネ・ソフローズン ~メロン~ 1,500円

デリシャル・ミー! ザ・クッキー・キッチン:ミニオン・シェイブアイス ~パイン~ 900円

デリシャル・ミー! ザ・クッキー・キッチン:ブルーハワイ・フラッペ いつも一緒! ボブのカップ&ティムのスプーン付 1,150円

スヌーピー・バックロット・カフェ:スヌーピー・フラッペ ~いちごミルク&白桃~ 900円

ボードウォーク・スナック:遊泳禁止!! ジョーズ・フラッペ ~ピーチ&ソルトホイップ~ 900円

ボードウォーク・スナック:ジョーズ・スプラッシュ ~ブルーハワイ&ソーダ~ 700円

マリオ・カフェ&ストア:マリオのいちご ソーダスムージー 950円

ボードウォーク・スナック/ワーフカフェ:トロピカルフラッペ。左から、~マンゴー~ 800円、~ストロベリー~ 800円

ハローキティのコーナーカフェ:ハローキティのフローズン・スムージー ~いちご~ 700円

ユニバーサル・ワンダーランド入り口横ポップコーンカートなど:ピットクルー・ロン・ポップコーンバケツ 4,800円

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

Universal Studios Japan TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.