オープン早々話題!! 海外初進出の韓国プレミアムカフェが大阪に。限定メニューやグッズも見逃せない（大阪・難波）

HOLLYS なんばマルイ店(大阪・難波)

写真:お店から

2024年5月1日 、大阪のなんば駅前にある「なんばマルイ」の1階に、韓国で人気のエスプレッソカフェ「HOLLYS(ハーリス)」の日本初出店となる「HOLLYS なんばマルイ店」がオープンしました。オープン当日は開店前におよそ100人の行列ができるなど、すでに話題になっています。

HOLLYSは1998年6月にソウル江南(カンナム)で、韓国初のエスプレッソ専門店をオープンした韓国プレミアムカフェ。オープン初期からコーヒー豆を独自にロースティングするなど、こだわりのコーヒーを提供しています。長年培ってきた独自のノウハウをもとに、トレンドに合わせた飲料とフードを開発し、そのクリエイティブな姿勢が現地でもファンの心をつかんでいます。

「HOLLYS」のくまのキャラクター「ハーリベア」がお出迎え 写真:お店から

韓国では多くの外国の観光客が、韓国のカフェ訪問を観光の一つとしている傾向があるのだとか。このような雰囲気にあと押しされ、HOLLYSは韓国のカフェ文化が海外でも競争力があると判断。海外進出を模索している中、日本の20〜30代が韓国式カフェデザートに対する関心や、韓国文化に対しても好感度が高い点などを考慮して、日本への進出を決定したのだそうです。

「なんばマルイ」の1階。ガラス張りのカフェに赤い配色が映える 写真:お店から

大阪は商業が発達している地域で、京都、奈良など、日本の伝統文化が生きている都市に隣接し、多くの観光客が訪れる地域。特に「なんばマルイ」は、大阪最大の繁華街で観光地であるなんば駅にすぐという立地のため、日本人をはじめ全世界の観光客を対象にHOLLYSの競争力を検証するには最適だと感じ、この場所を選びました。

明るく気持ちの良い店内 写真:お店から

新店舗は、韓国のHOLLYSを日本でも楽しんでもらえるよう、お店の外観とインテリアにこだわっていて、白色と木の風合いを生かしたテーブルと椅子など韓国の「HOLLYSインテリア」をそのまま再現しています。エントランスゲートはシグネチャーカラーである赤を基調にしていて、お店を訪問したゲストが記念写真を残せるようにHOLLYSのくまのキャラクター「ハーリベア」を活用したフォトスポットも設置。白を基調としたウッド調の店内は、大きな窓から光が差し込み、明るく開放感があります。広々とした空間にソファやカウンター席など、ゲストのニーズに応じた多彩な席を61席用意。席にはスマートフォン用のワイヤレス充電器も設置しています。ほどよい間隔がとられているので、ゆったりとコーヒータイムを楽しめますね。

バニラ ディライト(レギュラー590円、グランデ635円) 写真:お店から

おすすめの「バニラ ディライト」は、バニラビーンズで作られたバニラパウダーを加え、豊かで甘みのある「HOLLYS」ならではのバニララテです。同店のシグネチャーメニュー「イチゴチーズケーキ ハーリチーノ」は、チーズケーキ味のフローズンドリンクにさわやかなイチゴをトッピング。「コグマラテ(サツマイモラテ)」は、韓国産さつまいも100%に牛乳を合わせ、香ばしく楽しめます。

スペシャルティブレンドを使用し、フルーツとベリーの香りが特徴の「ブラックアリア アメリカーノ」や「ブラックアリア ディープラテ」は、HOLLYSが2023年にリリースしたプレミアムブランドコーヒー「ブラックアリア」を活用したメニュー。エチオピアとコロンビアの生豆を使用しており、華やかな花の香りと豊かなフルーツの甘さを堪能できます。

(奥から時計回りに)ヤッカ クリームラテ(レギュラー700円、グランデ745円)・幸運 ヨモギラテ(ホット・アイス レギュラー700円、グランデ745円)・バスクチーズケーキ(500円) 写真:お店から

そして、なんばマルイ店では韓国伝統食文化を取り入れた限定メニューも用意。日本の人たちにも喜ばれる韓国ならではの味わいを届けます。「ヤッカ クリームラテ」 は、甘くてもっちりした韓国伝統デザートの薬菓(ヤックァ)となめらかなシナモンクリームを合わせたラテです。「幸運 ヨモギラテ」は、四つ葉のクローバーのラテアートが映えます。よもぎの香りが良く、幸運を運んでくれそう。

写真:お店から

店内にはHOLLYSのタンブラーやマグカップなど多様なオリジナルグッズが並びます。中でも見逃せないアイテムは、ハングルを使ってHOLLYSと大阪を表現した、大阪限定品。軽くスリムなデザインの「片手タンブラー大阪エディション」や「シグニチャーマグカップ大阪エディション」など、日本でしか手に入らないグッズはお土産にもぴったりですね。

限定グッズや限定メニューにも注目の、早くも人気になっている韓国プレミアムカフェ。フォトスポットでの撮影も楽しみに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

ミントチョコチップ ハーリーチーノ/チョコレートトゥンカロン 出典:あいにゃん@大阪グルメさん

『今回注文したメニュー

・ミントチョコチップ ハーリーチーノ

・チョコレートトゥンカロン

ホントは韓国っぽいヤッカクリームラテ注文しようとしたけど、チョコミントがあるのをインスタで知ってそっちにした笑

爽やかなミント味のフラペチーノと、めちゃ細かいチョコチップのハーモニーが最高

上に乗っているふわふわホイップと混ぜてもミント感がしっかり感じられてよき◎』(あいにゃん@大阪グルメさん)

バスクチーズケーキ 出典:HaNaKo111000さん

『店内の雰囲気は明るくていい感じ。

注文内容

・バスクチーズケーキ

・アメリカンコーヒー

コーヒーの種類はアメリカンコーヒーしかなかったです。

バスクチーズケーキは思っていた以上に美味しい!程よい濃厚さ。

どちらかと言うと卵感があり、甘いのでコーヒーにとってもあう』(HaNaKo111000さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆HOLLYS なんばマルイ店住所 : 大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ 1FTEL : 06-7633-7625

