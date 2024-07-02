【大雨警報】京都府・京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市などに発表
気象台は、午前6時49分に、大雨警報（土砂災害）を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、与謝野町に発表しました。
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京都府では、2日昼前から2日夕方まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
■福知山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
■綾部市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
■宮津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
■京丹後市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
■南丹市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
■京丹波町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒
■与謝野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夕方にかけて警戒