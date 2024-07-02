¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼Ã¥²ó¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡Ö²¦¼Ô¤È¤·¤Æ£Ç£±À©ÇÆ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ö£Æ£ï£ò£â£é£ä£ä£å£î¡¡£Ä£ï£ï£ò¡×¡Ê£³£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¡Ê£³£¸¡Ë¤ò·âÇË¤·Âè£±£°Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¼¡¤Ê¤ë»ÈÌ¿¤Ï¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£²£°Æü¡¢Âçºå¤Ç³«Ëë¡Ë¤ÎÏ¢ÇÆ¤À¡£¼Â¤Ë£²£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë²¦¼Ô¤Ç¤Î£Ç£±À©ÇÆ¤¬¡¢¸½ºß¤Î¿·ÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡£´·î¤Î¿·ÆüËÜ¥·¥«¥´Âç²ñ¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Áê¼ê¤È¤ÎÀã¿«Àï¡£ÆâÆ£¤Ï¡¢¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤ÎÉ¬»¦µ»¥Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â£³¥«¥¦¥ó¥È¤À¤±¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥¢¤«¤é¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤òßÚÎö¤µ¤»µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÆâÆ£¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ³¤³°¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½²¶¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¤È·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤êÌá¤»¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È°ÂÅÈ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿»êÊõÃ¥²ó¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë£Ç£±¤Ï²¦¼Ô¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£²¦¼Ô¤ÎÍ¥¾¡¤Ï²áµî¤ËÉðÆ£·É»Ê¡Ê£±£¹£¹£µÇ¯¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ·ò²ð¡Ê£²£°£°£°Ç¯¡Ë¤Î£²²ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÆâÆ£¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¿·ÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¤³¤Î£²£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎµÏ¿Ã£À®¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏºòÇ¯¤Î¼«¿È¤Î°·¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¸¢Íø¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤è¤ê¡¢£±£³Ç¯Âç²ñ°Ê¹ß¤Î£Ç£±ÇÆ¼Ô¤Ë¤ÏÍâÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î£É£×£Ç£Ð²¦ºÂÄ©Àï¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£²£²Ç¯¡¢¥ª¥«¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¼Â¾åÇÑ»ß¤Ë¡£ºòÇ¯¤ÎÆâÆ£¤ÏÍ¥¾¡Ä¾¸å¤ËÄ©Àï»þ´ü¤¬ÌÀ¸À¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¸¢Íø¾Ú¤òà¼«ºîá¤·¤¿¤¬¡¢ÁèÃ¥ÀïÄ¾Á°¤ËÃÄÂÎ¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÄ©Àï¤¬ËÜ¿ÍÉÔºß¤Î²ñ¸«¤Ç¥·¥ì¤Ã¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¥º¥ó¥É¥³·à¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¸¢Íø¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¿·Á¯Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤¬²¿Ç¯¤âÂ³¤¯¤È¡¢£Ç£±¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Þ¤Ç´ü´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«µ¿Ìä¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¶ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î²¶¤ÎÃæ¤Ö¤é¤ê¤ó¤Ê°·¤¤¤ò¸«¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ£Ç£±ÇÆ¼Ô¤ò¤É¤¦°·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯Â³¤¤¤¿¡Ö£Ç£±ÇÆ¼Ô¤¬Ç¯´ÖºÇÂç¶½¹Ô¤Ç²¦¼Ô¤ËÄ©Àï¡×¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ëºÇ¤âÃ±½ã¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢²¦¼Ô¤¬£Ç£±¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¡Ö¤É¤¦¤»º£Ç¯¤â²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡£Ç£±ÇÆ¼Ô°Ê³°¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ç¤â£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£²¶¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢Ä©Àï¼Ô¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Í¡×¤Èà¥Þ¥ó¥Í¥êÂÇÇËá¤òµÁÌ³¤Å¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î£Ç£±¤Ï£²¥Ö¥í¥Ã¥¯À©¤¬Éü³è¤·¡¢¸ø¼°Àï¤Î»î¹ç»þ´Ö¤â£²£°Ê¬¤«¤é£³£°Ê¬¤ËÌá¤Ã¤¿¡£ÆâÆ£¤Ï¡Ö°ÕÌ£¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»Ë¾åºÇÂ¿¡Ê½Ð¾ì¿Í¿ô¡Ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÇä¤êÊ¸¶ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ª¤½¤é¤¯²¶¤¬¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¤ä¤êÊý¤¬¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´¿·Þ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿¤Ç£³£°Ê¬¤ËÌá¤¹¤Î¤«¤Ï¡¢¤Ò¤È¸ÀÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê»î¹çÅ¸³«¤Ï¤â¤¦´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âºÇ¶á¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡Ã¯¤«¤Î°Õ¸«¤¬²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤½¤³¤é¤Ø¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤Á¤ã¤ó¤È¼èºà¡Ä¡×¤ÈÉÔ²º¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤ËÅÅÇÈ¤¬µÞ·ã¤Ë°¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ñºÝÅÅÏÃ¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£