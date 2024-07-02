¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û£³´§²¦¼Ô¡¦°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¡£·¡¦£±£³Æ±Æü¶½¹Ô¤Î¥Î¥¢¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ËÂÐ¹³¿´¡Ö¼çÌò¤ÏËÍ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦°ÂóîÍ¦ÇÏ¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¥Î¥¢¤È½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ËÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£³Æü¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£²¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤Î£Ö£³Àï¤Ç¤ÏàË½ÁöÃËá¿ÛË¬Ëâ¡Ê£´£·¡Ë¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¤À¤¬¡¢Å¨¤Ï»Õ¾¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂ¾ÃÄÂÎ¶½¹Ô¤À¡£Æ±Æü¤Ï¥Î¥¢¤¬ÆüËÜÉðÆ»´Û¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤¬Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¶½¹Ô¤ò³«ºÅ¡£¥Î¥¢¤Ë¤Ï£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬ÊÆ£×£×£Å¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡°Âóî¤Ï¡Ö£Á£Ê¤ä¡Ê¥Î¥¢¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡Ë±ÊÅÄ¡ÊÍµ»Ö¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢ËÍ¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¤¥è¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ÏÊ¹¤¤Þ¤¹¤·¡¢£×£×£Å½÷»Ò¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¡£ÅöÁ³¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤È¤«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¸þ¤³¤¦¤«¤é¤·¤Æ¤âÂ¾ÃÄÂÎ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤âÇ®¤¬Æþ¤ë¤À¤í¤¦¤·¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡²ñ¾ìµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Âçºå¤Ç¤Ï£³´§Àï¤Î¤Û¤«²¦¼Ô¡¦ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê¥¸¥å¥ó¡õ¥ì¥¤) vs µÜ¸¶·òÅÍ¡õÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤é¤ÎÃÄÂÎ¤À¤±¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡£¤è¤½¤«¤é¸Æ¤ó¤À¤¹¤´¤¤Êý¤È¤ÎÂÐÀï¤â¤â¤Á¤í¤ó¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º¿¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÁ´ÆüËÜ¤¬¤½¤³¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç®¤Î¤¢¤ë¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Á´ÆüËÜ¤¬¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖÂçºåÂç²ñ¤Î¼çÌò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¼çÌò¤âËÍ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡£¼ã¤£³´§²¦¼Ô¤¬à£·¡¦£±£³¶½¹ÔÀïÁèá¤ÎÏÃÂê¤òÆÈÀê¤¹¤ë¡£