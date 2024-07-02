THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE、新作MVがプレミア公開
THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBEの3曲入りEP「What Time Is It?」が、7月24日に発売となる。EPからは表題曲「What Time Is It?」のミュージックビデオが、7月2日（火）22時00分からYouTubeにてプレミア公開される。
今回のミュージックビデオは、「ACROSS THE TIME＝時を跨ぐ」がコンセプトで、「時間」がテーマとなった楽曲と合わせ、時間が戻ったり進んだりズレたりする様を、映像とダンスで見せている。見どころは、10人の大所帯ながら一糸乱れぬダンスパフォーマンスで、中でもサビで繰り返される、関節を細かく動かしコマ送りのような表現をする特徴的なアニメーションダンスの動き“ストロボ”がハイライトだ。
THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE EP「What Time Is It?」
1.「What Time Is It?」
2.「BOYS -TJBB Anthem-」
3.「CITY LIGHT」
・初回生産限定盤特典DVD収録内容
1.「What Time Is It?」Music Video
2.「What Time Is It?」Music Video Making Movie
3.「TEN」Dance Performance Video
CD予約・購入 https://thejetboybangerz.bio.to/vfHIEu
◆THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBEオフィシャルサイト