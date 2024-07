THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBEの3曲入りEP「What Time Is It?」が、7月24日に発売となる。EPからは表題曲「What Time Is It?」のミュージックビデオが、7月2日(火)22時00分からYouTubeにてプレミア公開される。今回のミュージックビデオは、「ACROSS THE TIME=時を跨ぐ」がコンセプトで、「時間」がテーマとなった楽曲と合わせ、時間が戻ったり進んだりズレたりする様を、映像とダンスで見せている。見どころは、10人の大所帯ながら一糸乱れぬダンスパフォーマンスで、中でもサビで繰り返される、関節を細かく動かしコマ送りのような表現をする特徴的なアニメーションダンスの動き“ストロボ”がハイライトだ。

THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE EP「What Time Is It?」

2024年7月24日(水)発売

1.「What Time Is It?」

2.「BOYS -TJBB Anthem-」

3.「CITY LIGHT」

・初回生産限定盤特典DVD収録内容

1.「What Time Is It?」Music Video

2.「What Time Is It?」Music Video Making Movie

3.「TEN」Dance Performance Video

CD予約・購入 https://thejetboybangerz.bio.to/vfHIEu

監督は、エッジィでスタイリッシュな独特の世界観でCreepy NutsやキタニタツヤBAD HOPなど数々のアーティストのMVを手掛ける映像クリエイターの鴨下大輝が務めている。