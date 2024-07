TWICE、LUXとのスペシャルコラボ映像が解禁！オリジナルタイアップ曲「Inside of me」も公開

トータルビューティーケアブランド「LUX(ラックス)」は、TWICEとの3年目のコラボレーション「LUX×TWICE〜#BeHairself 私らしく輝く髪へ〜」を記念して、本日(2日)、スペシャルムービーを公開した。今回のスペシャルムービーには、「輝き」をテーマに7月17日(水)にリリースされるTWICEの新アルバム「DIVE」にも収録されている「ラックス」とのオリジナルタイアップ楽曲「Inside of me」を採用。さらにパワーアップした3年目のコラボが始動する。

「ラックス」は、2021年9月より掲げるブランドビジョン「LUX BRAVE VISION 2030」を元に“BRAVE”な人で溢れる社会を目指し、美しさの多様性を提示していく活動を行っている。同社は今年で3年目となるTWICEとのコラボレーション開始にあたり、スペシャルムービーを本日解禁した。2024年のLUX×TWICEスペシャルムービーでは、2024年の新ブランドスローガンである「#BeHairself 私らしく輝く髪へ」の体現者ともいえるメンバーが、「Inside of me」の音楽に乗せて“TWICE らしさ”に向き合ってきた軌跡を語りながら、9人それぞれのツヤ髪をなびかせ、美しさの中に強さを秘めたようなシックな雰囲気の映像を作り上げた。さらに、今回は彼女たちの新アルバム「DIVE」にも収録されているLUX×TWICEオリジナルタイアップ楽曲「Inside of me」をスペシャルムービーに採用。「輝き」をテーマに女性が自信を持ち、勇気のある一歩を踏みだしてほしいという想いが込められたオリジナルソングとともに、髪をなびかせるメンバーの姿に視線が奪われる。今回のスペシャルムービーに使用されている楽曲「Inside of me」は、強さと美しさを併せ持つ「輝き」、さらにはありのままの自分を受け入れ、変わっていくことを怖れずに自分自身を探し続けることで輝くメンバー自身の強さを歌った歌詞が、聞く人を勇気づけ、自信を持って輝くための一歩を後押しする。さらに同曲の一節である「Let's light up my heart Right now」というフレーズは、6月17日(月)より日時・場所共に非公開で掲出されていた屋外広告に使用された。屋外広告は、ファンを中心にSNS上で考察の声が上がるなど大きな反響を呼んだ。■関連リンク