多国籍9人組ガールズグループ・TWICEとトータルビューティーケアブランド「LUX」(ラックス)との3年目のコラボレーション「LUX×TWICE 〜#BeHairself 私らしく輝く髪へ〜」を記念し、きょう2日からスペシャルムービーが公開される。楽曲はLUX×TWICEオリジナルタイアップ楽曲で、17日にリリースされる新アルバム『DIVE』に収録される「Inside of me」が使用されている。

解禁となったスペシャルムービーでは、“TWICEらしさ”に向き合ってきた軌跡を語りながらメンバー9人がそれぞれのツヤ髪をなびかせ、美しさの中に強さを秘めたようなシックな雰囲気の仕上がりとなっている。オリジナルソング「Inside of me」は“輝き”がテーマで、楽曲の一節「Let’s light up my heart Right now」は、6月17日から日時・場所共に非公開で掲出されていた屋外広告に使用していたもの。ありのままの自分を受け入れ、変わっていくことを恐れずに自分自身を探し続けることで輝く、メンバー自身の強さを歌った歌詞でリスナーを勇気づけ、自信を持って輝くための一歩を後押しする。