チェルシー、バルサから18歳FWマルク・グイウを獲得！…5＋1年契約を締結

チェルシーは7月1日、バルセロナからU−19スペイン代表FWマルク・グイウを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2029年6月30日までの5年間で、1年間の延長オプションも付随。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーはバルセロナとグイウとの契約に付随していた600万ユーロ(約10億円)程度の契約解除条項を発動したようだ。

For Marc Guiu and his grandfather, a move to the @PremierLeague and a club like Chelsea was always the dream destination.



Today, the Spanish striker has signed a five-year contract with the Blues. 💙 pic.twitter.com/pqOta2mT4j