¡Ö¶½Ê³¤·¤¹¤®¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥Ð¥ë¥µ¤ÎU-19¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦¤ò³ÎÊÝ¡ª 5Ç¯·ÀÌó¡Ü1Ç¯OP¤Î·ÀÌó
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï1Æü¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎU-19¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦(18)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
·ÀÌó´ü´Ö¤Ï5Ç¯´Ö¤Ç1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥«¥ó¥Æ¥é°é¤Á¤Ç¡¢187cm¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¥Ð¥ë¥µ¡¦¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç3»î¹ç1¥´¡¼¥ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ç¤â2»î¹ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢U-17¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï2023Ç¯¤ÎU-17²¤½£Áª¼ê¸¢¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£¥®¥¦¤Ïº£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ò¼õ¤±¤Æ´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È·ÀÌó¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡£¶½Ê³¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ëÎ¹¤òÁ°¤ËÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡£º£¡¢ËÍ¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÍè¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡×
·ÀÌó´ü´Ö¤Ï5Ç¯´Ö¤Ç1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥«¥ó¥Æ¥é°é¤Á¤Ç¡¢187cm¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¥Ð¥ë¥µ¡¦¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç3»î¹ç1¥´¡¼¥ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ç¤â2»î¹ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£¥®¥¦¤Ïº£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ò¼õ¤±¤Æ´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È·ÀÌó¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡£¶½Ê³¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ëÎ¹¤òÁ°¤ËÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡£º£¡¢ËÍ¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÍè¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡×