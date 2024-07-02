²£¿Ü²ìÈþ½Ñ´ÛÀß·×¤Î»³ËÜÍý¸²¤µ¤ó¤¬²òÀâ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥×¥ê¥Ä¥«¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤òµÇ°¡¢ÌµÎÁ³«Êü
¡¡²£¿Ü²ìÈþ½Ñ´Û¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô³ûµï¡Ë¤Ï£±Æü¡¢Æ±´Û¤òÀß·×¤·¤¿·úÃÛ²È¡¦»³ËÜÍý¸²¤µ¤ó¡Ê£·£¹¡Ë¡á²£ÉÍ»Ô¡á¤¬£³·î¤Ë·úÃÛ³¦¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÊÆ¥×¥ê¥Ä¥«¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢»³ËÜ¤µ¤óËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë²òÀâ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤é¤Ï¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¹þ¤á¤¿»×¤¤¤äÅ¯³Ø¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±´Û¤Ï¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¤ÆÌµÎÁ¤Ç³«Êü¡£´ë²èÅ¸¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó£·£µ£°¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï»³ËÜ¤µ¤ó¤¬ÀèÆ³¤·¤Æ¡¢Æ±´Û¤Î»ê¤ë½ê¤Ë¤¢¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê´ÝÁë¤«¤é¤Î¤¾¤¯·Ê¿§¤Î¸«¤¨Êý¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¡£Èþ½ÑºîÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·úÊª¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£