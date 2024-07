【The First Descendant】7月2日 配信基本無料(アイテム課金制)

NEXONは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)用三人称視点ルートシューター「The First Descendant」を7月2日より配信する。基本無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。

本作は、Unreal Engine 5.2を採用した高画質グラフィックスが特徴の次世代型の三人称視点(TPS)協力型アクションRPGシューティング。本作では、プレーヤーが“継承者(Descendant)”となり、人類の存続とアルビオンやイングリス大陸を守るために、100年以上前に次元を超え、破壊的なコロッサスを持ち込んだエイリアンの侵略者バルガスと戦うことが使命となる。なお、PS5版とPC版などクロスプレイにも対応している。

プレーヤーは、様々なミッションやレイドを通じて強くなりながら、壮大な物語に出会い、ついに“継承者”の秘密を知ることになる。チームワークと戦術が鍵となる戦略的な4人用ボスレイドでは、プレーヤー同士の協力が不可欠だ。また、ミッションやボスレイドでは、新たな装備や素材、アイテムなど、プレーヤーのキャラクター育成に役立つものが手に入る。

【The First Descendant│Official Launch Date Reveal│Summer Game Fest 2024】

(C) NEXON Korea Corp. & NEXON Games Co, LTD. All Rights Reserved.