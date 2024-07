7月2日 発売価格:820円

ダブルカルチャーパートナーズは、キャラクターくじ「hololiveくじ~ホロライフ!りぴーと!~」をローソン/HMV/ユナイテッドシネマにて7月2日に発売する。価格は1回820円。

本商品はホロライブメンバーと生活雑貨をテーマにしたエンタメくじの第2弾。「おでかけver.」、「お部屋ver.」の新規描き下ろしイラストが用意されており、「おでかけver.」ではさくらみこさんと星街すいせいさん(みこめっと)、白銀ノエルさんと不知火フレアさん(ノエフレ)、雪花ラミィさんと尾丸ポルカさん(らみぽる)のペアイラストなどを用いたグッズも展開される。

また、最後の1枚を引くともらえるラスト賞として「複製サイン入り壁掛けアクリルブロック」が用意されるほか、くじ券についているシリアルコードを5つ集めることで応募できるエンタメチャンス賞では「複製サイン入りBIGタペストリー(お部屋 ver.)」が抽選で60名に当たる。

「hololiveくじ~ホロライフ!りぴーと!~」景品一覧

タペストリー賞(おでかけ ver.)/全3種

みこのぐっすり 35P ネックピロー賞

すいせいの今日もかわいい衣装エコバック賞

ノエルのもりもりラウンドコンテナ賞

フレアのあつあつスープポット賞

ラミィのふわふわ雪民リストレスト賞

ポルカのサーカスプレート賞

アクリルスタンド賞(おでかけ ver.)/全3種

アクリルスタンド賞(お部屋 ver.)/全6種

アクリルブロック賞/全6種

ビジュアルマット賞/全6種

ダイカットマグネット賞/全6種

ラスト賞:複製サイン入り壁掛けアクリルクロック

エンタメチャンス賞:複製サイン入りBIGタペストリー(お部屋 ver.)

(C) Double Culture Partners CO. LTD. All Rights Reserved.