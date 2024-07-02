¡Öhololive¤¯¤¸～¥Û¥í¥é¥¤¥Õ¡ª¤ê¤Ôー¤È¡ª～¡×ËÜÆü7·î2ÆüÈ¯Çä¡ª ¤ß¤³¤á¤Ã¤È¡õ¥Î¥¨¥Õ¥ì¡õ¤é¤ß¤Ý¤ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂº¤¤
²Á³Ê¡§820±ß
¡¡¥À¥Ö¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Öhololive¤¯¤¸～¥Û¥í¥é¥¤¥Õ¡ª¤ê¤Ôー¤È¡ª～¡×¤ò¥íー¥½¥ó/HMV/¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ¤Ë¤Æ7·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó820±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥á¥ó¥Ðー¤ÈÀ¸³è»¨²ß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¤¯¤¸¤ÎÂè2ÃÆ¡£¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±ver.¡×¡¢¡Ö¤ªÉô²°ver.¡×¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±ver.¡×¤Ç¤Ï¤µ¤¯¤é¤ß¤³¤µ¤ó¤ÈÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤µ¤ó¡Ê¤ß¤³¤á¤Ã¤È¡Ë¡¢Çò¶ä¥Î¥¨¥ë¤µ¤ó¤ÈÉÔÃÎ²Ð¥Õ¥ì¥¢¤µ¤ó¡Ê¥Î¥¨¥Õ¥ì¡Ë¡¢Àã²Ö¥é¥ß¥£¤µ¤ó¤ÈÈø´Ý¥Ý¥ë¥«¤µ¤ó¡Ê¤é¤ß¤Ý¤ë¡Ë¤Î¥Ú¥¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î1Ëç¤ò°ú¤¯¤È¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¹¥È¾Þ¤È¤·¤Æ¡ÖÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤êÊÉ³Ý¤±¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¤¯¤¸·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ò5¤Ä½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥Á¥ã¥ó¥¹¾Þ¤Ç¤Ï¡ÖÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤êBIG¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡Ê¤ªÉô²° ver.¡Ë¡×¤¬ÃêÁª¤Ç60Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡Öhololive¤¯¤¸～¥Û¥í¥é¥¤¥Õ¡ª¤ê¤Ôー¤È¡ª～¡×·ÊÉÊ°ìÍ÷
¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¾Þ¡Ê¤ª¤Ç¤«¤± ver.¡Ë/Á´3¼ï
¤ß¤³¤Î¤°¤Ã¤¹¤ê 35P ¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥íー¾Þ
¤¹¤¤¤»¤¤¤Îº£Æü¤â¤«¤ï¤¤¤¤°áÁõ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¾Þ
¥Î¥¨¥ë¤Î¤â¤ê¤â¤ê¥é¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥Ê¾Þ
¥Õ¥ì¥¢¤Î¤¢¤Ä¤¢¤Ä¥¹ー¥×¥Ý¥Ã¥È¾Þ
¥é¥ß¥£¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ïÀãÌ±¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È¾Þ
¥Ý¥ë¥«¤Î¥µー¥«¥¹¥×¥ìー¥È¾Þ
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¾Þ¡Ê¤ª¤Ç¤«¤± ver.¡Ë/Á´3¼ï
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¾Þ¡Ê¤ªÉô²° ver.¡Ë/Á´6¼ï
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¾Þ/Á´6¼ï
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥È¾Þ/Á´6¼ï
¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¾Þ/Á´6¼ï
¥é¥¹¥È¾Þ¡§Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤êÊÉ³Ý¤±¥¢¥¯¥ê¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯
¥¨¥ó¥¿¥á¥Á¥ã¥ó¥¹¾Þ¡§Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤êBIG¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡Ê¤ªÉô²° ver.¡Ë
(C) Double Culture Partners CO. LTD. All Rights Reserved.