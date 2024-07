【本気出せばお前殺せる/読切版】著者:屋根裏シスコ集英社

良家の令嬢である桜子は、毎週のように毒母が連れてくる政略結婚相手との見合いに明け暮れていた。そんな桜子だが、唯一筋トレの時だけはストレスを忘れることができる。

本作「本気出せばお前殺せる」は屋根裏シスコ氏によるマンガで、2020年5月20日より「ジャンプ+」にて掲載されている。なお、読み切り版掲載後、続編の連載も行なわれ、COMIC版全2巻が発売されている。

控えめで大人しい見た目の桜子は、筋トレで己の身体を鍛えあげることで、毒親との生活を我慢できている。弱者と見せかけて、実はどんなヤツとも戦える強靱な肉体を持った女性。自分の筋力には自信があるけれど、嫌なことを嫌といえない、本当の自分をさらけ出すことが苦手な女性にも見える。

自分をあらゆることから守ると言ってくれるトオルにキュンとなる桜子。ユーモラスな作風だが、時には武装を解いて素直になってみるのも悪くない。そんな風に思わせてくれる作品となっている。

【あらすじ】

倉橋桜子・18歳。控えめで大人しい大学生の私は今日デートに行く。でも女だからといって甘く見ないで。だって私、本気出せばお前殺せる!

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.