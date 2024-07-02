µßµÞ¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬±¿Å¾Ãæ¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¹ÔÀ¯¸ûÎ±½èÊ¬¡½Ãæ¹ñ
2024Ç¯6·î30Æü¡¢ÆîÊýÅÔ»ÔÊó¤Ï¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»Ô¤ÇµßµÞ¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬±¿Å¾Ãæ¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÀèÆü¡¢Æ±»Ô¤ÇµßµÞ¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤·¤Ê¤¬¤éË½Áö¤¹¤ëÆ°²è¤¬³È»¶¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«Æ°¼Ö¤ò¼¡¡¹¤ËÄÉ¤¤È´¤¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÀþ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤Î¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Ê¤É¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·¤ÏÍ·¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ê¤«¤éÄÉ¤¤±Û¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥é¥¤¥Ö±¿Å¾¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤ä¡¢¥¢¥¯¥»¥¹²Ô¤®¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏµßµÞ¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Îµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤«¤éÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ÖÆâ¤ËÉÂ¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÉÂ¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌõ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢µßµÞÈÂÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»Ô¸ø°Â¶É¸òÄÌ·Ù»¡»ÙÂâÄåººÂçÂâ¤¬6·î30ÆüÌë¤Ë¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÃÎ¤ò¹Ô¤¤¡¢Â®¤ä¤«¤ÊÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö38ºÐ¤ÎÃËÀ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬»ÔÆâ¤ÎË¿¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹ÔÃæ¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»È¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÖÆâ¤ËÈÂÁ÷Ãæ¤Î´µ¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁö¹ÔÃæ¤ËÊ£¿ô¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÀµ¾ï¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Æ°¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ä¡¢Áö¹ÔÃá½ø¤òÍð¤¹¤Ê¤É¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸òÄÌ·Ù»¡Åö¶É¤«¤é¹ÔÀ¯¸ûÎ±½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Àî¿¬¡Ë